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famosos Harry Styles faz piada com casamento de Taylor Swift em show no Madison Square Garden Cantor britânico se apresentou no mesmo local onde a ex-namorada se casou com Travis Kelce em julho

Harry Styles não deixou passar a coincidência: durante seu show no Madison Square Garden, em Nova York, na noite de sábado (29), o cantor britânico fez uma referência bem-humorada ao casamento de Taylor Swift com Travis Kelce, lembrando que a arena também serviu de cenário para a cerimônia da ex-namorada, em julho.

No terceiro show de sua temporada de 30 apresentações na arena, Styles falava sobre o tradicional endereço nova-iorquino quando citou o New York Knicks, atual campeão da NBA. “Estamos no Madison Square Garden, casa do campeão mundial New York Knicks!”, disse, antes de completar: “E eles também fazem casamentos”. A frase provocou uma reação imediata e animada da plateia, com risadas e aplausos.

Swift e Kelce se casaram em 3 de julho, em uma cerimônia privada no Madison Square Garden. O casamento do astro da NFL com a cantora foi um dos eventos mais badalados do ano, reunindo cerca de mil convidados, entre familiares e celebridades.

Styles e Swift tiveram um breve relacionamento entre o fim de 2012 e o início de 2013. O romance é apontado como inspiração para algumas músicas da cantora, entre elas “Style” e “Out of the woods”, do álbum "1989". Os dois, no entanto, parecem manter uma relação cordial desde o fim do namoro.

O cantor havia sido convidado para o casamento de Swift e Kelce, mas não compareceu porque estava em Londres, onde se apresentava. Sua noiva, a atriz Zoë Kravitz, que é amiga de longa data da cantora, esteve na cerimônia.

Agora, Styles ocupa o local com uma temporada de 30 shows da turnê "Together, together". A série começou em 26 de agosto e segue até 31 de outubro, quando será encerrada com uma apresentação especial de Halloween, batizada de “Harryween”.

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