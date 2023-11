A- A+

Harry Styles e sua namorada, Taylor Russel, estão hospedados em um hotel no centro de Londres, no Reino Unido, com diárias a partir de £ 2.500 (cerca de R$ 15,2 mil na cotação atual). A informação é do Daily Mail. A morada é provisória, já que o cantor aguarda o término das obras de uma mega mansão que ele está construindo na capital britânica.

Em 2020, o ex-integrante do One Direction comprou duas propriedades vizinhas no Norte de Londres para transformá-las em uma só. Ele teria desembolsado £ 13 milhões para adquirir os imóveis — cerca de R$ 79 milhões. Com as obras, estima-se que o cantor gaste cerca de £ 30 milhões (R$ 182 milhões), ao todo, para deixar o local pronto para morar. Para decorar o local, Styles contratou o designer Vicky Charles, cuja lista de clientes inclui nomes como Megan Markle, George Clooney e David Beckham.

Harry Styles seria um exímio investidor de imóveis luxuosos, aponta a imprensa britânica. Em 2012, quando tinha apenas 18 anos, o astro comprou sua primeira propriedade por £ 3,1 milhões no Norte de Londres. Em 2016, ele comprou uma casa em Hollywood Hills, em Los Angeles, por por £ 5,3 milhões. No ano seguinte, adquiriu um apartamento no bairro de Tribeca, em Manhattan, por £ 6,9 milhões (R$ 42 mil).

