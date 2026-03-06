Harry Styles lança novo álbum nas plataformas nesta sexta (6); ouça
Single vai ao ar com 12 faixas após o lançamento do single "Aperture"
"Kiss All the Time. Disco, Ocasionally", novo álbum do britânico Harry Styles foi lançado nas plataformas digitais, nesta sexta (6). O álbum sucessor de Harry's House, do astro pop, reúne grandes artistas, entre eles Ellie Rowsell, do Wolf Alice, e Tom Skinner, do The Smile — que ajudaram a concretizá-lo.
O disco teve produção executiva de Kid Harpoon, mixagem de Mark "Spike" Stent e seu assistente Kieran Beardmore. Emily Lazar masterizou o disco, com assistência de Bob DeMaa. Juntamente com o lançamento, Styles também detalhou planos para um filme-concerto, One Night In Manchester.
Ouça:
O disco chega com 12 faixas, incluindo o single previamente lançado "Aperture". O lançamento do single, em janeiro, foi acompanhado do anúncio da turnê Together, Together, que passa por São Paulo (SP) em quatro datas no Estádio MorumBIS: 17, 18, 21 e 24 de julho, com ingressos no site do Ticketmaster.
Outras aparições
Styles também estará na Netflix, com o especial Harry Styles: Uma Noite em Manchester, um registro do primeiro show de sua turnê disponibilizado mundialmente no streaming no domingo (8), às 17h, no horário de Brasília.