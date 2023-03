A- A+

Celebridades Harry Styles: sorriso do cantor é eleito o mais atraente do mundo pelos dentistas, entenda motivos Especialistas ouvidos pelo Globo afirmam que o resultado pode ser conquistado com procedimentos artificiais

Ele é bonito, jovem, esbanja sensualidade e agora, o cantor Harry Styles, 29 anos, é dono do “sorriso mais atraente e impressionante do mundo”, segundo análise de dentistas e especialistas do Reino Unido. De acordo com a pesquisa, ele concorria com nomes de peso como a princesa de Gales, Kate Middleton e a apresentadora Maya Jama.

Os profissionais afirmaram que Styles tem o que eles chamam de “simetria ideal” que fez ele desbancar a concorrência.

— A simetria ideal que os dentistas britânicos falam remete à proporção áurea da boca do Harry, ou seja, eles não estão olhando apenas para o sorriso, mas para a projeção do lábio e do rosto: se a posição dos dentes está relacionada com a altura labial e se o tamanho está de acordo, não podem ser nem muito pequenos e nem muito grandes. O conjunto precisa estar alinhado e harmônico — explica ao Globo a cirurgiã-dentista e especialista em rejuvenescimento facial, Élida Moret.

A profissional analisa os pontos principais que levaram o cantor ter sido escolhido como a pessoa do sorriso mais bonito do mundo. O primeiro deles são os dentes incisivos centrais, ou seja, os da frente, serem mais alongados do que os demais.

— Mostra que ele é uma pessoa que não tem tanta preocupação é leve e feliz. Não tem estresse na vida. Quanto mais tensa e estressada a pessoa for, mais os dentes da frente são desgastados, porque nós, involuntariamente, acabamos apertando os dentes para dentro e causando um certo bruxismo. A Xuxa e Adriane Galisteu, por exemplo, mesmo com o tempo, ainda tem seus incisivos mais alongados — diz Moret.

Outro ponto no sorriso de Harry é o corredor bucal que ele possui. Ou seja, os espaços escurecidos que ficam nos cantos da boca e que não são preenchidos por dentes. Esse túnel, se não for muito profundo, largo e extenso, exatamente igual ao de Styles, é associado a jovialidade e sensualidade.

A coloração dos dentes do cantor também chama a atenção e pode ter sido ponto positivo na disputa. Quanto mais escuro a dentição for, mesmo em pessoas jovens, menos atraente e bonito será considerado. Esse ponto é fácil ser mantido indo regularmente ao dentista, pelo menos de seis em seis meses, para uma manutenção, limpeza dentária e, em alguns casos, até um clareamento dental.

O quarto ponto é a associação entre a altura e largura dos dentes de Styles, que é considerado pela especialista como “esteticamente agradável”, ou seja, que não são muito grandes e nem muito largos.

— Não é como o do Fred Mercury, por exemplo, que tinha os incisivos centrais largos demais e não traziam uma imagem agradável — diz.

A gengiva do cantor também foi analisada e aprovada. Segundo a especialista, ela é arredondada e clara, o que mostra que está saudável, sem infecções, inflamações e deformidades.

— Ele tem todos os conceitos que são considerados estéticos para a composição dos dentes e também relacionando esses elementos dentários com a cavidade bucal do Harry e com a face. Não é só o sorriso, mas o conjunto e a influência que identifica essa beleza no rosto do cantor — diz Moret.

Como obter o sorriso do Harry?

A cirurgiã dentista Dany Moura afirma que o principal ponto a se levar em conta é a simetria do sorriso. Ou seja, tentar deixar os dentes do lado esquerdo o mais semelhante do direito e vice-versa.

— Temos dentes homólogos, ou seja, vizinhos, quanto mais alinhados e semelhantes eles forem, melhor para a imagem e beleza. Para isso, o paciente pode optar por fazer uma gengivoplastia para deixar a gengiva em harmonia com os dentes, sem mostrá-la de forma exagerada, ou escondê-la. Além disso, ela vai corrigir a exposição das coroas dentárias e relacionar melhor a altura dos lábios a margem gengival. Ele também pode optar por usar lentes de contato de cerâmica ou resina e clareamento dentário — diz Moura.

Tratamentos com aparelhos dentários também são uma opção, bem como a toxina para melhorar a dinâmica muscular da região e garantir uma simetria ao sorrir.

