Cantor Harry Styles lança videoclipe da música "Dance No More"; assista
A faixa integra o quarto álbum solo do ex-On Direction, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"
O cantor britânico Harry Styles lançou, nesta quarta-feira (7), o videoclipe de “Dance No More”. A canção faz parte do quarto álbum solo do artista, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, lançado no início de março.
No vídeo, Harry aparece usando figurinos ousados, compostos por microshort vermelho, casaco cropped azul, paletó branco e gravata amarela, cantando e dançando no meio de um auditório escolar, acompanhado por dançarinos.
Dirigido por Colin Solal Cardo, o videoclipe de “Dance No More” marca o terceiro audiovisual divulgado do projeto, após "Aperture" e “American Girls”.
O lançamento acontece semanas antes da estreia da turnê “Together, Together”, que começa em 16 de maio, em Amsterdã, Países Baixos.
A agenda ainda inclui shows em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, no Estádio MorumBIS.
Confira o clipe de "Dance No More"