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SUSTO Harry Styles vai ao chão em palco de show após engasgo com água Vídeos mostram que o cantor tentou fazer brincadeira conhecida como "baleia"

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O cantor Harry Styles foi ao chão do palco de seu show realizado em Londres na noite da última sexta-feira, 26, após se engasgar com água, segundo informações do site TMZ.

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, é possível assistir ao britânico fazendo a brincadeira conhecida como "baleia", em que enche a boca de água e cospe para o alto, semelhante à forma como uma baleia expele água no mar.

Desta vez, porém, Harry acabou se engasgando e foi ao chão. Permaneceu por ali por pouco mais de 15 segundos, enquanto aparentava tossir. Como a apresentação ocorreu durante uma onda de calor na Europa, algumas pessoas chegaram a cogitar que Styles tivesse passado mal por causa da temperatura.

Ainda de acordo com o TMZ, Harry Styles se levantou e não apresentou maiores complicações ou algum tipo de problema de saúde por conta do episódio.

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