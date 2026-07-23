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DIREITO Harry Styles: advogada explica se fãs podem ser indenizados após cancelamento do show Nas redes sociais, pessoas que viajaram até São Paulo exlusivamente para a apresentação relataram prejuízo com passagens, hospedagem e transporte

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O cancelamento do show de Harry Styles, que aconteceria na última terça-feira (21), causou indignação em milhares de fãs. Nas redes sociais, pernambucanos que viajaram exclusivamente para ver o espetáculo afirmaram que foram surpreendidos com o anúncio poucas horas antes da apresentação no estádio MorumBis.

Nas publicações, os fãs relatam prejuízos relacionados ao cancelamento. As reclamações levantam a dúvida se, além dos reembolso do ingresso, esses consumidores também poderiam exigir indenização por despesas como passagens aéreas, hospedagem e transporte.

“O Código de Defesa do Consumidor garante o reembolso integral do ingresso quando o serviço não é prestado, mas isso não significa que toda despesa relacionada ao evento será automaticamente indenizada”, esclarece Rafaela Mota, do escritório CCLA Advogados.

Segundo a especialista, cada situação precisa receber uma análise individual, considerando a existência de prejuízo efetivo, o nexo causal entre o gasto e o cancelamento e, principalmente, a possibilidade de o consumidor ter evitado aquele prejuízo.

O reconhecimento de indenizações adicionais depende de diversos fatores, como a finalidade exclusiva da viagem, a possibilidade de cancelamento de reservas, o efetivo aproveitamento de hospedagens e transportes e a forma como o cancelamento foi comunicado ao público.

Rafaela Mota explica que a comunicação é um dos elementos mais relevantes nessas situações. “Quando o consumidor é informado com antecedência suficiente para cancelar reservas ou reorganizar a viagem, o cenário jurídico costuma ser diferente daquele em que ele descobre o cancelamento apenas depois de já ter desembolsado despesas irreversíveis ou chegado ao local do evento”, aponta.

A causa do cancelamento também é um aspecto que deve ser levado em consideração. “Uma enfermidade súbita e devidamente comprovada pode caracterizar caso fortuito ou força maior e justificar a impossibilidade de realização do espetáculo”, analisa a advogada.

Ela afirma ainda que a jurisprudência brasileira não traz uma resposta única para todos os casos. Algumas decisões judiciais já negaram pedidos de ressarcimento quando hotéis e passagens foram normalmente utilizados. Já outras reconheceram danos materiais e até morais quando a falha na comunicação impediu que o consumidor evitasse os prejuízos.



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