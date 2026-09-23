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EX-PRODUTOR DE CINEMA

Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão após novo julgamento por agressão sexual

Fundador dos estúdios Miramax havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente Miriam Haley duas décadas atrás

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Harvey Weinstein comparece à Suprema Corte de Manhattan para ouvir a sentença pela agressão sexual contra Miriam Haley, em Nova York,Harvey Weinstein comparece à Suprema Corte de Manhattan para ouvir a sentença pela agressão sexual contra Miriam Haley, em Nova York, - Foto: Dean Moses/POOL/AFP

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado, nesta quarta-feira (23), a 15 anos de prisão em Nova York, após o novo julgamento pelo caso de agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

O fundador dos estúdios Miramax, de 74 anos, havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente Miriam Haley duas décadas atrás. Um tribunal de apelação anulou essa sentença em 2024 por questões processuais, e ele foi novamente declarado culpado em junho do ano passado.

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