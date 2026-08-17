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MORTE Hayden Panettiere: autópsia não acha sinais de trauma; atriz morreu aos 36 anos A causa e as circunstâncias da morte da atriz ainda permanecem indefinidas

A autópsia de Hayden Panettiere não revelou sinais de trauma, segundo divulgou o gabinete do médico-legista do Condado de Greenville. A atriz americana conhecida por seus papéis em séries de TV como Nashville e Heroes morreu aos 36 anos neste domingo, 16.

"Durante a autópsia, não foram encontrados sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte", informou o comunicado. "A causa e as circunstâncias da morte ainda permanecem indefinidas, aguardando novas investigações e a conclusão de exames complementares".

Equipes de emergência foram acionadas para uma residência em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, após receberem, no domingo, 16, uma chamada sobre uma mulher em parada cardíaca.



Os socorristas foram rapidamente ao local e realizaram procedimentos avançados de suporte à vida, mas não conseguiram reanimá-la. Hayden foi declarada morta às 14h32.

O médico-legista também informou que a investigação sobre a morte de Hayden continua em andamento.

Quem foi Hayden Panettiere

Hayden Panettiere começou sua carreira como atriz mirim em comerciais e telenovelas. Ainda bebê, participou de um comercial aos 11 meses. Aos 10 anos, ganhou projeção ao interpretar a filha de um treinador no filme Duelo de Titãs (2000), estrelado por Denzel Washington.

Na televisão, viveu a líder de torcida Claire Bennet, personagem com poderes especiais, em Heroes, exibida entre 2006 e 2010, papel que a projetou para a fama, com a série girando em torno do mantra "Salve a líder de torcida, salve o mundo".

Ela ganhou três prêmios Teen Choice Award por esse papel e foi indicada ao Grammy por um álbum falado infantil gravado alguns anos após o lançamento da animação Vida de Inseto.

Mais tarde, Panettiere interpretou uma ousada revelação do country ao lado de Connie Britton em Nashville, que foi ao ar na ABC por quatro temporadas antes de ser cancelada e renovada no CMT. Ela cantou com a própria voz no show, alcançando sucessos nas paradas de música country, gerando turnês pelos EUA e rendendo a Panettiere duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.

A atriz também apareceu em dois filmes da franquia Pânico, estrelou como a personagem principal no filme de 2009 Eu Te Amo, Beth Cooper e interpretou a filha jovem de um técnico de futebol americano em Duelo de Titãs. Ela havia falado positivamente sobre sua experiência ao filmar este último, dizendo que se sentia muito parecida com a personagem que interpretou - Sheryl Yoast, a filha opinativa e apaixonada por futebol do técnico Bill Yoast (vivido por Will Patton).

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