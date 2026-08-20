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LUTO Hayden Panettiere completaria 37 anos nesta semana e planejava celebrar aniversário com a filha Kaya tem 11 anos e mora com o pai na Ucrânia; atriz morreu nesta segunda-feira

A atriz Hayden Panettiere, que morreu aos 36 anos nesta segunda-feira, tinha planos de comemorar o próximo aniversário com a filha Kaya, de 11 anos, disse uma fonte ao site PageSix. Ela completaria 37 anos no dia 21 de agosto, próxima sexta-feira.

Segundo a publicação, a viagem teria como destino a Alemanha.

— Ela estava muito animada para vê-la e contava para todo mundo o quanto estava ansiosa para passar um tempo com ela — revelou a fonte ao site.

Erick Orellana, cabeleireiro e amigo próximo da atriz, também comentou sobre os planos de Hayden para tirar férias e visitar a filha, assunto que ela tratava com entusiasmo.

— Ela estava falando sobre como queria tirar férias e visitar a filha. A filha era sempre a prioridade absoluta dela. Ela a amava muito.

Em uma entrevista recente, Panettiere relembrou a decisão de deixar Kaya morar na Ucrânia com o pai, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, enquanto ela se recuperava.

— Não foi uma decisão que tomei de ânimo leve, nem uma decisão que eu queria tomar — explicou. —Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu sabia que precisava colocá-la em primeiro lugar para poder receber a ajuda necessária e ser a mãe que ela precisava que eu fosse — disse à revista People.





Morte aos 36 anos

Panettiere morreu neste domingo (16). Conforme confirmado por um porta-voz do Departamento de Polícia de Greenville ao Daily Mail, por volta das 13h51, no horário local, policiais, acompanhados por equipes de emergência, foram até o Judson Mill Lofts após receberem um chamado sobre uma mulher inconsciente.

“Ao chegarem ao local, os médicos prestaram os primeiros socorros; no entanto, a pessoa, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, foi declarada morta no local”, disse o porta-voz da polícia ao veículo de imprensa britânico. Ele também confirmou que um conhecido da atriz fez a ligação para o 911. A informação também foi confirmada pela polícia à People.

Segundo o TMZ, os serviços de emergência tentaram reanimar Panettiere usando suporte avançado de vida cardíaca. Além da ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o procedimento incluiu, segundo relatos, medicamentos específicos, assistência respiratória e monitoramento da frequência cardíaca. No entanto, os esforços não tiveram sucesso, e a atriz foi declarada morta às 14h32.

Segundo uma gravação de áudio da central de emergência obtida pela revista People, durante a operação, os funcionários mencionaram uma “overdose” e uma “parada cardíaca”. Questionada pela revista sobre essa informação, uma representante da atriz respondeu: “Não tenho mais informações no momento, mas parece ser esse o caso”.

No entanto, ainda não foi oficialmente determinado que a causa da morte foi uma overdose. A investigação permanece a cargo do Departamento de Polícia de Greenville e do escritório do legista do condado. “A investigação preliminar não indicou quaisquer indícios de envolvimento de terceiros ou circunstâncias suspeitas”, disse um porta-voz da polícia à revista People.

A família confirmou o falecimento dela em um comunicado divulgado por seus representantes. “É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden”, disse seu pai, Skip Panettiere. Eles também pediram privacidade durante este período de luto.

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