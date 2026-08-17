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LUTO Hayden Panettiere lançou biografia pouco antes de morrer Em ''This Is Me: A Reckoning'', a atriz fala sobre bissexualidade, relações familiares, vícios, recuperação, violência doméstica e perdas pessoais

Meses antes de morrer, Hayden Panettiere lançou uma biografia, expondo sua própria história sem esconder os episódios mais delicados. Em This Is Me: A Reckoning, publicado em maio deste ano, a atriz conhecida por Heroes e Nashville falou sobre sua bissexualidade, relações familiares, traumas, vícios, recuperação, violência doméstica e perdas pessoais.

A fama precoce, iniciada aos 11 meses, é apresentada no livro por um ângulo menos conhecido. Hayden descreveu a pressão de crescer sob os olhos do público e a transformação de uma indústria que deixou de parecer divertida à medida que ela avançava para a vida adulta. A atriz escreveu sobre a vigilância dos tabloides, a exposição de seu corpo, de momentos de sofrimento e sobre a experiência de interpretar na televisão situações que se aproximavam de traumas vividos fora das telas.

O livro também aborda episódios pessoais que marcaram profundamente sua trajetória. Hayden falou sobre depressão pós-parto, dependência e recuperação, trauma, violência doméstica e luto.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, publicada em maio, no mês do lançamento da biografia, a atriz contou que escrever sobre a família esteve entre as partes mais difíceis do processo. Ela falou especialmente sobre a relação com a mãe e sobre a morte do irmão mais novo.

"Enquanto escrevia, percebi ainda mais o quanto isso me afetou", afirmou. Sobre o irmão, disse que o assunto continuava sendo doloroso: "O tempo pode ser um grande curador, mas, neste caso, meu luto parece apenas evoluir. É algo que nunca vou superar."

Hayden também comentou a decisão de revelar sua bissexualidade no livro. Segundo ela, a repercussão foi positiva e as mensagens recebidas de pessoas da indústria e do público fizeram com que sentisse ter tomado a decisão certa ao escrever a biografia.

A atriz ainda explicou que teve cuidado ao abordar pessoas próximas nas memórias. "Eu fui extremamente protetora com as pessoas na minha escrita", disse. Ela contou que conversou com integrantes de sua equipe e também se certificou de que Vlad Klitschko, seu ex-noivo e pai de sua filha, não ficaria chateado com o que seria publicado. "Eu só precisava contar a minha verdade - e ela é somente minha", declarou.

Quem foi Hayden Panettiere

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo pai da atriz, Skip Panettiere, em comunicado enviado ao The New York Times. A causa da morte não foi divulgada.

Ela, que completaria 37 anos na sexta-feira, começou sua carreira como atriz mirim em comerciais e telenovelas. Ainda bebê, participou de um comercial aos 11 meses. Aos 10 anos, ganhou projeção ao interpretar a filha de um treinador no filme Duelo de Titãs (2000), estrelado por Denzel Washington.

Na televisão, viveu a líder de torcida Claire Bennet, personagem com poderes especiais, em Heroes, exibida entre 2006 e 2010, papel que a projetou para a fama, com a série girando em torno do mantra "Salve a líder de torcida, salve o mundo".

Ela ganhou três prêmios Teen Choice Award por esse papel e foi indicada ao Grammy por um álbum falado infantil gravado alguns anos após o lançamento da animação Vida de Inseto.

Mais tarde, Panettiere interpretou uma ousada revelação do country ao lado de Connie Britton em Nashville, que foi ao ar na ABC por quatro temporadas antes de ser cancelada e renovada no CMT. Ela cantou com a própria voz no show, alcançando sucessos nas paradas de música country, gerando turnês pelos EUA e rendendo a Panettiere duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.

A atriz também apareceu em dois filmes da franquia Pânico, estrelou como a personagem principal no filme de 2009 Eu Te Amo, Beth Cooper e interpretou a filha jovem de um técnico de futebol americano em Duelo de Titãs. Ela havia falado positivamente sobre sua experiência ao filmar este último, dizendo que se sentia muito parecida com a personagem que interpretou - Sheryl Yoast, a filha opinativa e apaixonada por futebol do técnico Bill Yoast (vivido por Will Patton).

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