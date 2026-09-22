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CELEBRIDADES Hayden Panettiere morreu de overdose acidental com fentanil, confirma legista Autópsia apontou efeitos tóxicos de cinco substâncias e não encontrou sinais de trauma; atriz tinha 36 anos

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A atriz americana Hayden Panettiere morreu em 16 de agosto, aos 36 anos, em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, após uma overdose acidental de drogas que incluía fentanil. A causa da morte foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville.

Autópsia apontou combinação de substâncias

Segundo o órgão, a autópsia concluiu que a morte foi provocada pelos “efeitos tóxicos” do fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina. De acordo com a CBS News, o 4-ANPP é um precursor utilizado na produção de fentanil, enquanto o alprazolam é o princípio ativo do Xanax. A forma da morte foi classificada como acidental.

Equipes de emergência foram acionadas para a residência onde Panettiere estava hospedada na tarde de 16 de agosto. Apesar das tentativas de reanimação e de medidas avançadas de suporte cardíaco, ela foi declarada morta no local. A autópsia não encontrou sinais de trauma que tivessem contribuído para a morte.





Carreira

Conhecida principalmente por trabalhos no cinema e na televisão nos anos 2000, Panettiere participou de filmes como Sonhos no Gelo (2005), As Apimentadas: Tudo ou Nada (2006) e Eu Te Amo, Beth Cooper (2009). Ela também ficou conhecida pela série Heroes. A atriz deixa a filha, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-lutador ucraniano Wladimir Klitschko.

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