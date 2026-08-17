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LUTO Hayden Panettiere: atriz de "Heroes" e "Nashville" morre aos 36 anos Artista começou a carreira ainda criança, ganhou destaque como Claire Bennet e Juliette Barnes e também enfrentou perdas, dependência, problemas de saúde mental e o luto pela morte do irmão

Hayden Panettiere, atriz conhecida principalmente pelos papéis nas séries "Heroes" e "Nashville", morreu aos 36 anos. A morte foi anunciada por seu pai, Skip Panettiere, em um comunicado divulgado pela CBS News. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela. Pedimos privacidade enquanto nossa família tem tempo para processar esta perda inimaginável", afirmou o pai.

Hayden começou a trabalhar como atriz ainda criança e construiu uma carreira que passou pela televisão, pelo cinema e pela música. Aos quatro anos, foi escalada para a novela americana "One Life to Live". Aos nove, dublou Dot, uma jovem formiga, em "A Bug's Life", da Pixar, lançado em 1998. Em 2000, participou de "Remember the Titans", ao lado de Denzel Washington.

Ao longo da carreira, também atuou em "Raising Helen", de 2004, "Bring It On: All or Nothing", de 2006, e "I Love You, Beth Cooper", de 2009. A atriz ainda conquistou uma base duradoura de fãs com "Bring It On: All or Nothing", no qual interpretou a líder de torcida Britney Allen.





O sucesso de 'Heroes' e Juliette Barnes em 'Nashville'

A grande projeção de Hayden veio com "Heroes", série de ficção científica exibida de 2006 a 2010. Ela interpretou Claire Bennet, uma jovem com a capacidade de se curar, nas quatro temporadas da produção.

A série contava a história de pessoas comuns que descobriam possuir habilidades sobre-humanas. Um dos slogans mais conhecidos da produção era "salve a líder de torcida, salve o mundo". Durante as filmagens, Hayden também namorou o colega de elenco Milo Ventimiglia.

Em 2011, ela interpretou Kirby Reed em "Pânico 4". Mais de uma década depois, retornou ao papel em "Pânico VI", de 2023, desta vez como uma agente do FBI.

Em 2012, Hayden assumiu outro de seus personagens mais conhecidos: Juliette Barnes, uma jovem e ambiciosa cantora de country pop na série "Nashville". A produção foi exibida de 2012 a 2018, e a atriz participou das seis temporadas.

Sua atuação rendeu duas indicações consecutivas ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante, em 2013 e 2014. Hayden também interpretava as músicas da personagem, e 11 canções gravadas por ela para a série chegaram à parada Hot Country Songs da Billboard. Entre elas estavam "Telescope", "Love Like Mine" e "Undermine".

Luto pela morte do irmão

Em 2023, Hayden perdeu o irmão, Jansen Panettiere, aos 28 anos, em decorrência de um coração aumentado. No ano seguinte, a atriz falou à People sobre o impacto da perda.

— Ele era meu único irmão, e era meu trabalho protegê-lo. Quando o perdi, senti como se tivesse perdido metade da minha alma — afirmou Hayden.

Ela também disse que "sempre ficaria de coração partido por isso" e que nunca conseguiria "superar". Não importa quantos anos passem, nunca vou superar a perda dele".

A atriz contou ainda que o luto teve efeitos físicos em seu corpo.

— Eu simplesmente inchei — afirmou.

Segundo Hayden, percebeu uma relação entre o inchaço, o estresse e o cortisol.

— Não importava o que eu fazia, o que eu comia. Sei que o estresse e o cortisol circulando pelo corpo podem fazer isso. Agora acho que meu corpo estava se protegendo, se isolando do mundo.

Em uma homenagem publicada em 2025, Hayden disse que rezava para que o irmão estivesse em "um lugar bonito" e escreveu: "Vou ver você novamente".

Memórias sobre dependência, maternidade e saúde mental

No início deste ano, Hayden lançou as memórias "This Is Me: A Reckoning". No livro, refletiu sobre as dificuldades de crescer como atriz mirim, dependência, abuso, maternidade, saúde mental, recuperação e a perda de Jansen.

Em entrevista à CBS News, contou que a mãe a levava para audições ainda bebê.

— Um bebê de oito meses para salas de audição — afirmou, ao recordar o início da carreira.

Sobre os trabalhos que vieram depois, resumiu:

— Daí em diante, foram 50 comerciais até eu completar cinco anos... Simplesmente nunca parou.

Após o nascimento de sua filha, Kaya, em 2014, Hayden revelou que havia buscado tratamento para depressão pós-parto. Em 2018, concedeu a guarda integral da filha ao ex-companheiro, o boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

— Eu estava enfrentando problemas de saúde mental e ansiedade, além da depressão pós-parto, e precisava atuar enquanto passava por tudo isso, sentindo que tinha me perdido completamente — afirmou.

Depois do lançamento das memórias, Hayden conversou com o podcaster Jay Shetty e disse considerar "de partir o coração" que algumas pessoas acreditassem que ela simplesmente havia desistido da filha.

— Isso não poderia estar mais longe da verdade — afirmou.

Homenagens após a morte

A notícia da morte provocou homenagens entre colegas de profissão e fãs. Rosie O'Donnell publicou uma foto de Hayden no Instagram e escreveu: "Meu Deus — de coração partido."

Melissa Barrera, colega da atriz em "Pânico VI", escreveu: "Descanse em paz, querida Hayden". A cantora JoJo publicou nos stories: "Essa é uma notícia tão devastadora. Sinto muito por saber de sua morte. Meu Deus."

O sindicato SAG-AFTRA, do qual Hayden era membro desde 1994, também prestou homenagem à atriz: "Nossos corações estão com sua filha, família, amigos e fãs."

Selma Blair comentou a última publicação de Hayden no Instagram, feita em 27 de julho, na qual a atriz aparecia abraçando o diretor Randall Slavin. "Eu te amo. Não vá embora. Por favor", escreveu Blair.

Beverley Mitchell também pediu que a notícia estivesse errada e afirmou: "Você é uma luz tão brilhante e é tãããão amada".

Fãs também deixaram mensagens na última publicação da atriz. Gabrielle Egan, conhecida como bbyegan, escreveu que havia assistido a "Bring It On" com a filha e explicado a ela como Hayden era icônica. Keturah Maree afirmou: "Estou arrasada. Lembro de quando era criança, de como você me cativava na tela, de Bring It On a Ice Princess, sempre foi uma das minhas favoritas."

Um novo momento na carreira

Meses antes da morte, Hayden havia lançado "This Is Me: A Reckoning" e tinha uma turnê de divulgação planejada para o livro. O jornalista americano de entretenimento KJ Matthews classificou a morte como um "grande choque" e afirmou que havia uma expectativa positiva em torno daquele momento da carreira da atriz.

— As pessoas torciam por ela e realmente achavam que este seria o ano dela — disse Matthews.

Ele destacou que Hayden havia escrito as memórias, estava fazendo uma turnê de divulgação e falava abertamente sobre sua relação com a filha e sobre problemas relacionados à dependência.

— Ela escreveu as memórias, estava fazendo uma turnê de divulgação, estava falando abertamente sobre como tinha uma ótima relação com a filha e como havia resolvido tantos de seus problemas com dependência. Então, ouvir esta notícia... é realmente chocante.

No site da editora Headline, "This Is Me: A Reckoning" é apresentado como um livro em que Hayden fala abertamente sobre "depressão pós-parto, dependência e recuperação, traumas, violência doméstica e perda". A atriz deixa a filha Kaya.

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