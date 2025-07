Hayley Williams lança 17 músicas inéditas em site; veja como acessar

A- A+

A cantora Hayley Williams lançou 17 músicas inéditas em seu site (www.hayleywilliams.net/). Caso não tenha recebido o código de acesso ao conteúdo, através de um e-mail da Good Dye Young, empresa de tintura de cabelo da artista, a solução é pedir a um amigo, segundo a página do endereço eletrônico. Dar seus pulos.

Uma vez dentro do site, os fãs se deparam com os 17 arquivos das canções, um reprodutor de áudio e uma pasta adicional, ''Misc''. A vocalista do Paramore disponibiliza as novas músicas, como ''True Believer'', ''Love Me Different'', ''Negative Self Talk'', ''Dream Girl In Shibuya'', e entre outras originais.

Interação

A experiência promove uma viagem no tempo digital, levando os usuários ao estilo de design de sites que remonta aos primórdios da internet. O site de Hayley Williams apresenta fontes simples, cores básicas e uma estrutura de navegação mais linear e direta. Escolha a música e ‘’dê o play’’ - literalmente.

Conteúdos extras

Na pasta ''Misc'', o público encontra um vídeo de apresentação na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Além disso, tem uma imagem de um livro de letras e uma camisa com a inscrição "Hayley Williams é minha banda favorita".

Carreira solo e futuro da banda

Fora do Paramore, Hayley Williams lançou dois álbuns solo: "Petals for Armor" (2020) e "Flowers for Vases / Descansos" (2021). A artista não confirmou se os novos lançamentos formarão um novo álbum.

No último sábado, 26 de julho, o álbum de estreia do Paramore, "All We Know Is Falling", completou 20 anos, conquistando uma edição especial, que incluiu o primeiro lançamento digital do EP "The Summer Tic", inicialmente lançado apenas em CD.



A celebração veio sete meses depois da banda ter se desvinculado de sua antiga gravadora, a Atlantic Records, em dezembro de 2024. Agora, como banda independente, o Paramore já trabalha em novos projetos e deve anunciar novidades em breve.

