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luto Hayley Williams se pronuncia sobre a morte do ex-marido, Chad Gilbert Vocalista do Paramore teve relacionamento com o guitarrista do New Found Glory por seis anos. O músico morreu no domingo (20)

Hayley Williams veio a público nesta quarta-feira (23) para falar sobre a morte do ex-marido, Chad Gilbert.

A vocalista do Paramore e o guitarrista do New Found Glory tiveram um relacionamento por cerca de seis anos, contando um breve período em que ficaram casados, mas que chegou ao fim de forma conturbada.

A vocalista publicou no story de seu perfil no Instagram uma mensagem sobre a morte de Chad, ocorrida no último domingo (20). Desde a confirmação do óbito, o público acompanhava se Hayley faria algum pronunciamento.

Ela começa o texto afirmando que, até então, não sabia o que dizer ou se seria apropriado alguma fala. Hayley diz que quer "acreditar que a vida é feita pelos caminhos que cruzamos e que as razões pelas quais nos encontramos são infinitas", diz em um trecho, em tradução livre.

"Chad é, de fato, uma lenda da cena, e o período em que estive ligada a ele me ensinou muito. Ele me apresentou a pessoas que continuam moldando minha vida de maneiras bonitas, além de me apresentar a músicas e a uma cultura que tornaram a vida muito mais rica", ela segue.

Chad Gilbert participou da fundação do New Found Glory, em 1997, quando tinha apenas 17 anos, ao lado de Jordan Pundik, Ian Grushka e Stephen Klein. Ele também participou de composições de músicas do grupo, entre elas, “My Friends Over You” e “Head on Collision”, que se tornaram clássicos do pop-punk.

"Não há muito que já não tenha sido dito sobre o que ele contribuiu para o mundo da música. Muitos de nós crescemos sob sua influência, e sua atitude ajudou a levar o gênero adiante. Sua paixão por fortalecer a comunidade era inspiradora e permanece comigo", escreveu Hayley Williams em outro trecho. "Serei eternamente grata por ter aprendido com ele a compreender mais profundamente e a respeitar a comunidade e a cultura do hardcore"

A artista finaliza: "Envio meu amor e minhas condolências à família dele, à família NFG e a todos os seus amigos".

A morte de Chad Gilbert foi confirmada seis meses depois de ele revelar que lutava contra um câncer no cérebro. Em 2021, o guitarrista havia sido diagnosticado inicialmente com câncer no fígado.

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