HBO anuncia atores confirmados para o elenco da série de "Harry Potter"; confira

A HBO anunciou nesta segunda (14), em exclusividade para a revista Variety, atores confirmados no elenco principal da série de "Harry Potter".

O elenco conta com John Lithgow ("Conclave", "The Crown") como Alvo Dumbledore; Janet Mcteer (“Tumbleweeds,” “The White Queen”) como Minerva McGonagall; Paapa Essiedu (“I May Destroy You,” “Gangs of London”) como Severus Snape; e Nick Frost (Shaun of the Dead,” “Hot Fuzz”) como Hagrid.

Além dos novos nomes no elenco, atores recorrentes nos filmes da franquia retornam para a série de "Harry Potter". O ator Luke Thallon (Tom Stoppard’s “Leopoldstadt,” Rupert Goold’s “Patriots”) volta como Quirinus Quirrell, assim como Paul Whitehouse (“The Fast Show,” “Harry & Paul”) reassume seu papel de Argus Filch.

"Estamos gratos de ter tantos talentos extraordinários à bordo, e não podemos esperar para ver o elenco trazer esses personagens tão queridos para uma nova realidade" comemoraram Francesca Gardiner, showrunner e produtora executiva, e Mark Mylod, diretor de múltiplos episódios e produtor executivo.

O trio protagonista, formado pelos personagens Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, ainda não foi divulgado. De acordo com a Variety, foram mais de 30 mil inscições para os testes de elenco. As gravações da série de "Harry Potter" tem previsão de início para o verão norte-americano.

