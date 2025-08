HBlynda Morais estreia solo teatral autobiográfico no Teatro Hermilo Borba Filho

A- A+

HBlynda Morais estreia no Recife o solo teatral “HBlynda em TRANsito”. As apresentações ocorrem nesta terça (5) e quarta-feira (6), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho, com entrada gratuita para pessoas trans, travestis e não binárias.

A artista leva para o palco suas próprias vivências enquanto uma pessoa gorda, preta, candomblecista e não binária, atuando e assinando a dramaturgia da peça. A partir de suas próprias vivências, ela provoca reflexões universais sobre quem somos e como existimos.



Com direção geral de Emmanuel Matheus e direção musical de Raphael Veno, o espetáculo mistura performance, teatro, dança e muita música. A estreia é fruto da aprovação nos editais do Funcultura e PNAB.

O solo celebra chega em um momento especial na carreira de HBlynda. Em 2025, a atriz, dramaturga, pesquisadora e produtora cultural celebra 15 anos dedicados às artes cênicas.

Serviço:

Espetáculo “HBlynda em TRANsito”

Quando: Terça (5) e quarta-feira (6), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) - gratuito para pessoas trans, travestis e não binárias



