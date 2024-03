HBO Brasil cancela 'Greg News' após sete anos; Gregório Duvivier lamenta

A- A+

Após sete anos, a HBO Brasil decidiu não renovar o contrato do Greg News, programa informativo e humorístico apresentado pelo ator Gregório Duvivier. A decisão foi anunciada pelo próprio artista em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (11).



"Não, não está começando mais um Greg News. Sim, depois de sete temporadas no ar, não vai mais ter Greg News", lamentou ele na publicação. "A HBO ‘topou’ não renovar. Eu acho isso surreal. É surreal eles terem demorado sete temporadas para não renovar, eu achei que fosse acontecer na segunda ou na terceira", brincou.



O Estadão entrou em contato com a HBO para um posicionamento sobre a decisão, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.



Segundo ele, o programa foi o mais longevo da empresa na América Latina. Ao todo, a atração teve 170 episódios. "Muitas vezes eu tive vontade de desistir de fazer o programa, porque estava muito triste, cansado ou não sabia o que pensar nem o que dizer. Mas não deu para desistir por causa de vocês", declarou ele ao público do programa.

Gregório descreveu que a decisão foi motivada pelas regras de cota de tela. Conforme o ator, pela lei, o programa não é considerado um programa brasileiro. A empresa Porta dos Fundos, criadora da atração, foi parcialmente vendida para estrangeiros



O artista afirmou que o fim do programa não será a despedida dele da empresa. Em 2025, ele voltará com um programa novo e completamente brasileiro. Bruno Torturra, editor do Greg News, também comentou a decisão e confirmou a nova atração.



"Quando recebi a notícia, e nos dias de dura digestão, fui me dando conta da sorte, da situação única que a gente criou como equipe e como programa. Acho que não foi um ‘comedy news’, simplesmente. Era uma redação de jornalismo e humor", escreveu ele em uma publicação no X, antigo Twitter.



Recentemente, a plataforma de streaming da HBO, HBO Max, ganhou um novo nome e se tornou apenas Max.

