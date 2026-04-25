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TV HBO confirma saída de Helena Bonham Carter de "The White Lotus"HBO confirma saída de Helena Bonham C Personagem será reescrito após início das gravações na França

A atriz Helena Bonham Carter, de 59 anos, não fará mais parte da quarta temporada de The White Lotus. A HBO anunciou a mudança nesta sexta, 24, pouco mais de uma semana após o início das filmagens da produção na Riviera Francesa.

A atriz britânica havia sido anunciado no elenco em janeiro. Duas vezes indicada ao Oscar, ela é conhecida, principalmente, por papéis na série The Crown e na franquia Harry Potter.

Em comunicado à imprensa internacional, a HBO disse que, com o início da produção, "ficou claro que a personagem que Mike White criou para Helena Bonham Carter não funcionava."

A emissora diz que o papel foi repensado e está sendo reescrito por White, criador da produção vencedora de 16 prêmios Emmy. Uma nova atriz será escolhida e anunciada em breve.

"A HBO, os produtores e Mike White estão tristes por não poderem trabalhar com ela, mas continuam sendo fãs fervorosos e esperam muito poder trabalhar com a lendária atriz em outro projeto em breve", diz a nota.

The White Lotus ganhou o carinho do público e da crítica ao satirizar a vida de pessoas ricas em resorts de luxo. As temporadas anteriores, disponíveis no streaming HBO Max, foram situadas no Havaí, na Sicília e na Tailândia. A produção estreou em 2021 e, a cada nova etapa, muda o elenco e a história.

A quarta temporada tem previsão de estreia para 2027 e será ambientada no sul da França. O elenco contará com Sandra Bernhard, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz.



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