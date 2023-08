A- A+

Streaming HBO Max dá início às gravações de série derivada de "Cidade de Deus"; confira as primeiras imagens Spin-off se passa duas décadas depois do filme indicado ao Oscar em 2004

A HBO Max iniciou, em São Paulo, as gravações de “Cidade de Deus”, nova série nacional original da plataforma. Com seis episódios, a produção se passa duas décadas depois da história do filme homônimo indicado ao Oscar em 2004.

A série dá continuidade à história dos personagens do longa-metragem, tendo como ponto de partida as memórias de Buscapé. O enredo se passa no início dos anos 2000 e traz trechos do filme em flashbacks, para reconstrução de lembranças e memórias afetivas dos protagonistas.

Fernando Meirelles, diretor do filme, assina como produtor do spin-off, ao lado Andrea Barata Ribeiro, que também produziu o icônico longa-metragem. Aly Muritiba (“Cangaço Novo”) assume a direção geral do projeto, com Bruno Costa como segundo diretor. Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha e Muritiba assinam o roteiro.



O ator Alexandre Rodrigues retorna ao papel de Buscapé, assim como Kiko Marques revive o personagem Reginaldo (Cabeção) e Edson Oliveira volta como Barbantinho. Além deles, estão confirmados no elenco Andréia Horta, Marcos Palmeira, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Jefferson Brasil, Thiago Martins, Eli Ferreira, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo.

Da mesma forma que ocorreu no filme, a série “Cidade de Deus” destaca novos talentos vindos de comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, como Cidade de Deus, Vidigal, Mangueira, entre outras. Entre eles, estão Victor Andrade, Demétrio Nascimento, Luellem de Castro, Carol Dall Farra, Aretha Sadick, Dhonata Augusto, Jurema da Matta, Eduardo BR, Emilly Amaral, Shirley Cruz e Manuela Dourado.

