HBO Max agora é apenas Max; saiba o que mudou na plataforma de streaming

É oficial: a HBO Max deixou de existir. A partir desta terça-feira (27), a plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery passa a se chamar Max em toda a América Latina e no Caribe.

A mudança é fruto da fusão da antiga WarnerMedia com a Discovery. O novo serviço reúne produções que já constavam no catálogo da HBO Max e acrescenta conteúdos de outras marcas do grupo, como Discovery Home & Health, Discovery Kids e ID, focados em realities shows, documentários, estilo de vida e true crime.

No total, a plataforma promete mais de 37 mil horas de programação em um só lugar. Entre os futuros lançamentos da Max estão a série de “Harry Potter”, o derivado de “The Big Bang Theory” e “Pinguim”, sobre o vilão do Batman.

Também há produções originais brasileiras previstas para a plataforma, incluindo duas novelas: “Beleza Fatal” e “Dona Beja”. Também está prevista a série “Cidade de Deus”, continuação do filme de Fernando Meirelles, além dos documentários “Romário - O Cara” e “Luva de Pedreiro - A História Jamais Contada”.

As transmissões ao vivo são um dos destaques da plataforma. Uma delas é a da cerimônia do Oscar, no dia 10 de março. Nos esportes, serão exibidos os jogos da UEFA Champions League e do Campeonato Paulista masculino e feminino.

Assinaturas e preços

Para quem já era assinante, os perfis, históricos e configurações das contas devem migrar automaticamente para a Max. Esses usuários terão o preço e os recursos dos planos atuais mantidos por tempo limitado - a empresa não informou até quando.



Os novos clientes da Max encontram três opções de assinatura. O plano básico com anúncios sai por R$ 18,90 mensais. No Standard, o assinante paga uma mensalidade de R$ 29,90. Já o Platinum custa R$ 39,90 por mês, com direito a quatro telas simultâneas, áudio Dolby Atmos e resolução Full HD e 4K Ultra HD.

Tecnologia

No que diz respeito à experiência do usuário, a plataforma promete oferecer uma reprodução de vídeo com “visualização fluida”, recomendações personalizadas e uma “navegação simplificada”. Para o público infantil, o perfil pode ser habilitado de acordo com a idade da criança ou adolescente, com controle parental administrado pelos adultos responsáveis.



