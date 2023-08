A- A+

Streaming HBO Max anuncia minissérie com direção geral do pernambucano Marcelo Gomes; conheça o projeto "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente" vai retratar o início da epidemia de Aids no Brasil

“Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” é o título da nova minissérie original brasileira da HBO Max, anunciada nesta segunda-feira (14). A produção, que retratará a epidemia de Aids no Brasil durante a década de 1980, contará com direção geral do pernambucano Marcelo Gomes (“Paloma”, “Cinemas, Aspirinas e Urubus”).

Dirigido por Carol Minêm, o drama é inspirado em eventos reais e terá cinco episódios. A obra está em fase de pré-produção, ainda sem data de estreia prevista no canal. Ícaro Silva, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Igor Fernandez estão no elenco.

A trama conta a história dos trabalhadores de empresas aéreas que passaram a contrabandear o AZT - medicamento para pacientes com Aids - para o Brasil, nos anos 1980. Na época, a medicação não tinha venda permitida no País, mas era a única saída para quem fosse diagnosticado com a doença no estágio avançado.



Produzida pela Morena Filmes para a HBO, a minissérie tem roteiro assinado por Leonardo Moreira e Patricia Corso. Já a produção é de Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende.

