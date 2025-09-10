A- A+

STREAMING HBO Max prepara continuação de ''Beleza Fatal'' com elenco original e supervisão de Silvio de Abreu Primeira temporada da novela foi top 1 da plataforma no Brasil e em toda a América Latina

A primeira novela original do streaming HBO Max, ''Beleza Fatal'', criada por Raphael Montes, vai retornar para uma nova temporada com a presença do autor Silvio de Abreu na colaboração da trama. A novidade foi anunciada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

A primeira temporada de ''Beleza Fatal'' foi um sucesso de público na plataforma e conquistou o top 1 dos títulos da plataforma no Brasil e em toda a América Latina. Segundo a HBO Max, a produção foi a número um em alcance, aquisições e horas assistidas, além de ser a obra local mais assistida da história do streaming.

A repercussão e audiência devem ter influenciado na decisão de retomar a trama para mais uma temporada. De acordo com o colunista, o elenco original de ''Beleza Fatal'' retornam para a continuação, como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Marcelo Serrado e Camila Pitanga - para a alegria dos ''lolovers''.

A segunda parte da novela brasileira terá a missão de explicar os acontecimentos da reta final da primeira parte, com novos atores e novas tramas.

