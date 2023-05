A- A+

streaming HBO Max vai produzir série sobre a vida de Roberto Gómez Bolaños, criador de "Chaves"; veja detalhes Projeto para a plataforma de streaming é o primeiro de outras obras que devem explorar o universo criativo do mexicano

O mexicano Roberto Gómez Bolaños, criador de personagens como Chaves e Chapolin Colorado, ganhará uma série biográfica. Com o nome provisório de “Sem Querer Querendo”, a produção foi anunciada pela HBO Max, ainda sem previsão de estreia.

A série mostrará os desafios pelos quais passou Chespirito, como ficou conhecido o ator, produtor, roteirista e diretor que se tornou um ícone da televisão latino-americana e morreu em 2014. Suas criações cruzaram fronteiras e marcaram a cultura não só do México, mas também de países como o Brasil.

O projeto conta com a colaboração do filho de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, e é possível graças à aliança estabelecida entre a Warner Bros. Discovery e o THR3 Media Group.



Com o acordo estabelecido entre as empresas, esta será a primeira produção derivada do universo de mais de 100 personagens criados pelo mexicano, que entrará em processo de pré-produção ainda em 2023, para a HBO Max.

