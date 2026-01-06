A- A+

STREAMING HBO prepara documentário sobre francesa vítima de estupros organizados pelo marido Filme vai acompanhar Gisèle Pelicot após julgamento que condenou 51 homens e será dirigido por produtora vencedora do Oscar

A HBO está produzindo um documentário sobre Gisèle Pelicot, a francesa que sobreviveu a uma década de abusos após ser dopada pelo próprio marido, que organizou estupros cometidos por dezenas de homens enquanto ela estava inconsciente. As informações foram publicadas pelo site Deadline.

O documentário ainda sem título será dirigido por Joanna Natasegara, produtora vencedora do Oscar por “The White Helmets”. A obra vai acompanhar a trajetória de Pelicot após o julgamento que resultou na condenação de 51 homens, em um dos maiores processos por violência sexual já realizados na França.

Gisèle Pelicot decidiu abrir mão do anonimato e falar publicamente sobre o caso, tornando-se uma voz ativa em defesa de sobreviventes de violência sexual. O filme pretende registrar o processo de reconstrução de sua vida e sua determinação em continuar se manifestando sobre o tema.





A produção reúne Abigail Anketell-Jones, de “O Discípulo”, e Brenda Coughlin, de “Cidadãoquatro”, como produtoras ao lado de Joanna Natasegara. A produção executiva inclui Laura Poitras, de “Cover Up”, além de Mariana Oliva, Marcos Nisti, Luana Lobo, Estela Renner e Ana Lucia Villela, pela MFF & Co.; James Costa e Trevor Burgess, pela Bird Street Productions; Chandra Jessee e Rebecca Lichtenfeld, pela InMaat; Maxyne Franklin e Sandra Whipham, pela Doc Society; e Jenny Warburg.

Em declaração ao Deadline, Joanna Natasegara afirmou que a decisão de Pelicot de se posicionar publicamente é um ato de coragem excepcional.

"A decisão de Gisèle de se levantar e falar por sobreviventes de violência sexual em todo o mundo é simplesmente um ato de coragem inspirador. O filme é um testemunho de sua insistência na dignidade, de sua recusa em ser definida pelos crimes cometidos contra ela e de como a França e o resto do mundo escolhem responder à sua bravura. Desde o dia em que soube de sua história, senti a responsabilidade de ajudar a contá-la", disse a diretora.

