HBO renova 'A Casa do Dragão' e a inédita 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' para novas temporadas

A HBO oficializou a renovação de A Casa do Dragão para a quarta temporada e de O Cavaleiro dos Sete Reinos para o segundo ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19, em Nova York, reforçando que o universo de Game of Thrones seguirá com novos capítulos até, pelo menos, 2028. As informações são da Entertainment Weekly.

Apesar da renovação, a emissora não confirmou se a quarta temporada encerrará A Casa do Dragão. O produtor executivo Ryan Condal, porém, antecipou que a próxima temporada será "a maior até agora", com batalhas grandiosas e a brutalidade aguardada por quem acompanha o conflito entre os Targaryen.

A terceira temporada da série está prevista para estrear no próximo verão norte-americano - ou seja, no meio do ano.

Já a inédita O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia em 18 de janeiro. A trama se passa 100 anos antes dos eventos de Game of Thronese e segue Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), um cavaleiro ingênuo que desbrava Westeros, fazendo inimigos poderosos e realizando façanhas lendárias no caminho. O projeto é comandado por Ira Parker, que atua como showrunner e cocriador

A HBO também confirmou renovações de outras produções durante o evento, como a série policial Task - Unidade Especial, estrelada por Mark Ruffalo, além das comédias The Chair Company e I Love LA. A animação adulta Primal, de Genndy Tartakovsky, retorna em 11 de janeiro para a terceira temporada.





