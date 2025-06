"He-Man": herói, que será vivido por Nicholas Galitzine, já teve live-action nos anos 1980

A- A+

O universo geek foi ao delírio neste domingo quando o ator Nicholas Galitzine compartilhou sua primeira foto caracterizado como He-Man para o filme "Mestres do Universo", longa-metragem com previsão de estrear nos cinemas em 5 de junho de 2026. Há quase 40 anos, contudo, a animação já ganhava seu primeiro longa em 1987, com o sueco Dolph Lundgren no papel principal, após o sucesso como o boxeador soviético Ivan Drago, em "Rocky IV" (1985).

O longa chegou às telas quatro anos após a estreia da série animada "He-Man and the Masters of the Universe" (1983), criada como uma forma de alavancar a venda dos bonecos criados pela Mattel na década anterior. A série contou com duas temporadas de 65 episódios cada, de 1983 a 1985, quando a produtora Filmation iniciou outra série para o público infantil feminino, "She-Ra, a Princesa do Poder". Ambos foram sucesso no Brasil exibidos no "Xou da Xuxa".





He-Man luta contra Esqueleto — Foto: Reprodução

Orçado em US$ 22 milhões, o filme foi um fiasco de bilheteria, arrecadando apenas US$ 17 milhões em todo o mundo. O roteiro, na qual dois adolescentes de Nova Jersey, nos EUA (incluindo Courteney Cox, que ganharia fama como a Monica de "Friends"), descobrem uma chave musical que abre portais para outros planetas, foi considerado muito diferente da atração original. Vindos de Eternia após Esqueleto tomar o Castelo de Grayskull, He-Man, Mentor, e sua filha, Teela, chegam à Terra para tentar encontrar a chave cósmica, e encontram os dois jovens.





O fracasso do filme dirigido por Gary Goddard resultou na falência da Cannon Films, responsável por longas de ação icônicos nos anos 1980, como as franquias "Braddock", "Desejo de matar" e "American Ninja", "Stallone Cobra" (1986) e "O Grande Dragão Branco" (1988). O estúdio planejava uma franquia de filmes com o personagem, mas não recuperou seu investimento e entrou em processo de falência, antes de encerrar suas atividades em 1994.

Contudo, com o passar dos anos, o longa se tranformou em um clássico cult, reconhecido pelo público pela nostagia ou por seu charme camp. A atuação de Frank Langella, ator com quatro Prêmios Tony na carreira, como Esqueleto também foi reavaliada.

Como será o novo longa

"Mestres do Universo" é roteirizado por Chris Butler, conhecido por "Paranorman" (2012) e "Link perdido" (2019). Já a direção é feita por Travis Knight, de "Bumblebee" (2018) e "Kubo e as Cordas Mágicas" (2016), que também contou com o roteiro de Chris e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação.

"Tem sido uma honra assumir a responsabilidade de interpretar Adam e He Man. Tem sido o papel da minha vida e eu estou me dedicando nisso. Não há muito que eu possa mostrar para vocês, mas estou tão orgulhoso do filme que temos feito. Obrigado ao nosso fantástico elenco e equipe por todo o trabalho árduo", escreveu Nicholas Galitzine no Instagram.



"

Galitzine tem no currículo filmes como o romance "Uma ideia de você" (2024), com Anne Hathaway; "Vermelho, branco e sangue azul" (2023) e "Continência ao amor" (2022). O longa vai mostrar a jornada do príncipe Adam, que foi separado de sua espada mágica quando caiu na Terra. Após encontrá-la, ele é levado de volta ao espaço para defender seu planeta natal, Eternia, contra as forças do vilão Esqueleto. Para derrotá-lo, o rapaz terá que desvendar mistérios de seu passado e se tornar o homem mais poderoso do Universo, He-Man.

Veja também