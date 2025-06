A- A+

CINEMA 'He-Man': Nicholas Galitzine publica primeira foto caracterizado como o herói 'Mestres do Universo', live-action do personagem, chega aos cinemas em junho de 2026

O ator Nicholas Galitzine compartilhou, neste domingo, sua primeira foto caracterizado como o herói He-Man para o filme "Mestres do Universo". O longa-metragem tem previsão de estrear nos cinemas somente no dia 5 de junho de 2026, mas a expectativas dos fãs e do elenco já é grande. Por enquanto, produção segue em andamento.

"Bem, isso é de 'Mestres do Universo'. Tem sido uma honra assumir a responsabilidade de interpretar Adam e He Man. Tem sido o papel da minha vida e eu estou me dedicando nisso. Não há muito que eu possa mostrar para vocês, mas estou tão orgulhoso do filme que temos feito. Obrigado ao nosso fantástico elenco e equipe por todo o trabalho árduo", escreveu o ator no Instagram.

Galitzine tem no currículo filmes como o romance "Uma ideia de você" (2024), com Anne Hathaway; "Vermelho, branco e sangue azul" (2023) e "Continência ao amor" (2022). Agora ele foi escolhido para interpretar o protagonista de "Mestres do Universo".

O longa é roteirizado por Chris Butler, conhecido por "Paranorman" (2012) e "Link perdido" (2019). Já a direção é feita por Travis Knight, de "Bumblebee" (2018) e Kubo e as Cordas Mágicas (2016), que também contou com o roteiro de Chris e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação.

"Depois de vários meses de intenso treino, estou entusiasmado por compartilhar que estamos oficialmente em produção de 'Mestres do Universo'. O nosso diretor Travis Knight reuniu o elenco mais incrível e criou uma tapeçaria deslumbrante de Eternia (planeta fictício da história) e do mundo ao redor. Mal posso esperar para que vocês vejam. Mais estão por vir, mas até lá, aqui está um spoiler da Espada do Poder. Pelos poderes de Grayskull!", escreveu o artista em outra publicação.

O longa vai mostrar a jornada do príncipe Adam, que foi separado de sua espada mágica quando caiu na Terra. Após encontrá-la, ele é levado de volta ao espaço para defender seu planeta natal, Eternia, contra as forças do vilão Esqueleto. Para derrotá-lo, o rapaz terá que desvendar mistérios de seu passado e se tornar o homem mais poderoso do Universo, He-Man.

O personagem foi criado, inicialmente, para ser vendido como um boneco, mas, pouco tempo depois, foi transformado na série de animação "He-Man e os Defensores do Universo". A história conquistou o público nos anos 1980, expandindo o universo para histórias em quadrinhos, videogames e outros brinquedos.

