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CINEMA He-Man: novo trailer de filme live-action mostra Esqueleto, Greyskull e mais; veja vídeo Nova adaptação chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de junho de 2026

O longa ''Mestres do Universo'', nova adaptação live-action do personagem He-Man, ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 31. No vídeo, é possível ver as primeiras imagens do castelo de Greyskull, da transformação de Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) e do vilão Esqueleto (Jared Leto).

Na trama, Adam retorna para Eternia após passar 15 anos no mundo real. Ao voltar, ele descobre o seu lar destruído por Esqueleto. Agora, para retomar o controle do seu reino, o herói deverá unir forças com antigos aliados e retomar o posto de He-Man, o homem mais poderoso do universo.



Confira o trailer:

Além de Galitzine e Galitzine, o filme conta com Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Mentor), Allison Brie (Maligna), Morena Baccarin (Feiticeira) no elenco. O diretor Travis Knight, responsável por ''Bumblebee'', comanda o projeto.

Criado como uma linha de brinquedos da Mattel, o mundo de He-Man já foi adaptado para diferentes mídias ao longo de quatro décadas de existência. Além do famoso desenho animado de 1983, o mundo de Eternia já foi adaptado para os cinemas em 1987.

Recentemente, ganhou novos desenhos animados como ''Mestres do Universo: Salvando Eternia'', ''He-Man e os Mestres do Universo'' e ''She-Ra e as Princesas do Poder''.

''Mestres do Universo'' chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de junho de 2026.

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