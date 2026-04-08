A- A+

K-POP Heeseung ou Evan? Ex-integrante do ENHYPEN lança carreira solo; entenda Com um novo perfil nas redes sociais e mais, EVAN estreia cercado de expectativa

Aos 24 anos, Lee Heeseung, ex-integrante do ENHYPEN, agora atende por um novo nome: EVAN. A oficialização da carreira solo virou motivo de debate e protesto entre internautas.

Internautas e fãs ainda digerem o rompimento, enquanto discutem à possibilidade de retorno, mesmo após a própria gravadora Belift Lab afirmar que a decisão é definitiva em comunicado oficial. Confira reação dos fãs:

Everyone pls read this. Lets not give up. Let's show them our strength



WE DO NOT ACCEPT HEESEUNG OUTSIDE OF ENHYPEN.#ENGENES_ARE_NOT_STUPIDS#HEESEUNG_BACK_TO_ENHYPEN_NOW#BELIFT_WE_DEMAND_ANSWERS pic.twitter.com/bhhrBc0o1y — Rin¹⁰⁰⁹ (@hxwrin) April 8, 2026

Quem é EVAN?

O cantor estreou em 2020 como Heeseung do ENHYPEN e conquistou aclamação por sua voz e presença de palco. O artista, que já vinha demonstrando envolvimento com composição e produção, agora assume a própria identidade artística.

A mudança foi oficializada pela Belift Lab, que em comunicado oficial, apresentou EVAN como um “vocalista versátil”, dono de um timbre moderno e sofisticado.

“Tendo demonstrado consistentemente sua amplitude criativa através da composição e produção musical, ele agora está pronto para escrever um novo capítulo como artista solo. O nome “EVAN” captura uma dimensão alternativa de sua identidade e representa a essência de sua arte musical. Através dessa persona, ele busca compartilhar um som moldado inteiramente por sua própria singularidade e profundidade emocional”, completou.

Confira mais sobre a banda

Enhypen, é uma banda masculina sul-coreana formada pela Belift Lab. Anteriormente uma associação entre a CJ ENM e a Hybe Corporation, o grupo foi formado através do programa de competição I-Land - The Voice coreano. Com a saída de EVAN, o conjunto é agora composto por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo e Ni-ki.

ENHYPEN agora possui apenas seis integrantes. | Foto: Divulgação

Entenda a cronologia da história

A saída do cantor foi anunciada no dia 10 de março, abrindo espaço para especulações.

Cinco dias depois do anúncio da saída, em entrevista ao jornal “The Korea Herald” no dia 15 de março, a Belift Lab afirmou que a saída do cantor é definitiva. “Heeseung não retornará ao ENHYPEN… Ele tem uma direção artística clara que deseja seguir e decidimos respeitar isso”, afirmou.

Nesta quarta-feira (8) novo perfil do cantor foi criado no Instagram e bate a marca de mais de 1,8 bilhão de seguidores acumulados em tempo recorde - até o fechamento desta reportagem.

Veja também