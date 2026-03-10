A- A+

K-POP Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop Enyphen para seguir carreira solo Saída foi anunciada pela BeLift Lab, agência responsável pelo grupo

O cantor e dançarino Heeseung, um dos integrantes do grupo de k-pop Enyphen, deixará a boy band. A saída foi anunciada nesta terça-feira (10), através de um comunicado nas redes sociais do artista sul-coreano.

O Enyphen surgiu em 2020, a partir de um reality promovido pela BeLift Lab. A agência também publicou um texto sobre a saída de Heeseung, pedindo apoio aos fãs para a carreira solo do cantor.

Segundo o artista, ele compartilhou com a BeLift Lab os resultados de seu trabalho, chegando a uma escolha sobre seu futuro na música. “Depois de refletir muito, tomei a importante decisão de me aproximar dos Engenes [como são chamados os fãs do grupo] de uma maneira melhor, seguindo a direção sugerida pela empresa”, afirmou.

Heeseung contou que vem trabalhando em projetos paralelos há algum tempo. “Havia muitas coisas que eu queria mostrar, mas também não queria priorizar minha ambição em detrimento da equipe”, escreveu.

Além de Heeseung, o Enyphen é formado por Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon e Ni-ki. Segundo a BeLift Lab, o grupo seguirá em atividade com os demais membros.

