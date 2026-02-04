Heidi Klum revela hematomas nos joelhos causados por vestido que usou no Grammy
O figurino, feito de látex e couro, foi moldado para o corpo dela
Conhecida por suas fantasias mirabolantes de Halloween, a modelo e apresentadora Heidi Klum também apostou em um vestido elaborado para a cerimônia do Grammy 2026, que ocorreu no último domingo, 1º, em Los Angeles.
O figurino, feito de látex e couro, foi moldado para o corpo dela e, devido à rigidez, acabou deixando hematomas. Heidi mostrou os joelhos machucados nos stories do Instagram, na terça, 3.
A peça de cor nude foi moldada dessa forma, bem justa ao corpo, para dar a impressão de que Heidi estava nua. A criação é da designer Marina Hoermanseder, que trabalha com alta costura em couro.
"O vestido é um molde de couro feito à mão a partir do meu corpo e depois envernizado para combinar com meu tom de pele", explicou Heidi