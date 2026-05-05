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Evento Heidi Klum vira 'estátua viva' e rouba a cena no Met Gala 2026 Visual chamou atenção não apenas pela transformação estética, mas pela fidelidade ao tema da noite, "Fashion is Art"

A supermodelo Heidi Klum surpreendeu o público ao surgir completamente irreconhecível no tapete vermelho do Met Gala 2026, nesta segunda-feira 4, em Nova York (EUA). Conhecida por produções ousadas, a artista elevou o conceito ao extremo ao aparecer caracterizada como uma verdadeira escultura de mármore

O visual chamou atenção não apenas pela transformação estética, mas pela fidelidade ao tema da noite, "Fashion is Art". Inspirada em esculturas clássicas, Heidi entregou um dos looks mais conceituais do evento, reforçando sua reputação de apostar em produções que vão além da moda e se aproximam da performance artística.

Moda ou obra de arte?

O traje, assinado pelo designer Mike Marino, foi desenvolvido para criar a ilusão de uma estátua esculpida em mármore. Produzido com materiais como látex e elastano, o figurino reproduzia com precisão o efeito de tecido petrificado, cobrindo o corpo e o rosto da modelo.

A proposta dialoga diretamente com o conceito da exposição "Costume Art", que guia o evento deste ano e explora a relação entre vestuário e expressão artística. O resultado foi um look que borrava completamente a linha entre moda e escultura.

Referências clássicas e inspiração no próprio museu

O visual teve como base obras icônicas da arte clássica, como o "Cristo Velado", de Giuseppe Sammartino, e a "Vestal Velada", de Raffaele Monti, conhecidas pela técnica que simula tecidos transparentes esculpidos em pedra.

A própria Heidi revelou que a ideia surgiu durante uma visita ao museu. Em entrevista à Vogue, ela explicou: "Eu fui passear pelo Met… e pensei: ‘isso é tão lindo’. O drapeado, tudo em mármore… como transformar isso em tecido?"

No resultado final, o corpo deixa de ser apenas suporte e passa a funcionar como uma extensão da obra, transformando Heidi em uma verdadeira escultura em movimento.

Transformação impressiona

A aparência da modelo gerou forte repercussão entre fãs e imprensa internacional, que destacaram o nível de detalhamento e a ousadia da produção. Muitos apontaram Heidi como um dos visuais mais impactantes da noite.

Conhecida por suas fantasias elaboradas no Halloween, a modelo já havia declarado que gosta de apostar em ideias que fogem do comum, característica que ficou evidente mais uma vez no Met Gala.



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