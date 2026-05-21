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NOVELAS Heitor: Quem é o filho desaparecido de Arthur Brandão em "Quem Ama Cuida"? O personagem será interpretado por Renato Góes, que esteve recentemente em "Vale Tudo". Heitor deve aparecer oficialmente após a morte de Arthur Brandão

A estreia de "Quem Ama Cuida" já deixou claro que um dos grandes segredos da trama gira em torno de Heitor, o filho desaparecido de Arthur Brandão. Mesmo sem aparecer em cena, o rapaz foi citado diversas vezes no primeiro capítulo e rapidamente virou assunto entre os telespectadores.

O desaparecimento do personagem carrega marcas profundas dentro da família Brandão. Além de alimentar conflitos antigos, a ausência de Heitor também ajuda a explicar o comportamento mais frio e amargurado de Arthur, um empresário poderoso que nunca conseguiu superar a perda do filho. Mas o que parecia uma tragédia sem respostas deve mudar completamente ao longo da novela: Heitor está vivo e retornará para movimentar a disputa pela herança da família.

Mistério do desaparecimento marca a história da família Brandão

Segundo a trama, Heitor desapareceu anos antes dos acontecimentos atuais da novela durante uma viagem ao Himalaia. Apaixonado por aventuras, experiências espirituais e pela liberdade, o rapaz levava uma vida completamente diferente da realidade luxuosa e controladora da família.

Durante uma discussão intensa com Arthur, Pilar usa justamente o sumiço do sobrinho para atingir o empresário. A vilã relembra que o filho "sumiu no mundo" e nunca mais voltou, deixando evidente que a história ainda esconde muitas feridas abertas.

Arthur, por sua vez, defende o filho ao afirmar que Heitor nunca se interessou pelo dinheiro da família e sempre preferiu viver longe das ambições e disputas envolvendo os Brandão.

Heitor vai voltar à novela?

O personagem será interpretado por Renato Góes, que esteve recentemente em "Vale Tudo". Heitor deve aparecer oficialmente após a morte de Arthur Brandão, um dos acontecimentos que promete mudar completamente os rumos da novela.

O retorno do personagem não será apenas emocional. O personagem chegará disposto a reivindicar seus direitos na herança milionária da família, o que deve provocar uma verdadeira guerra entre os Brandão.

Além da disputa familiar, Heitor também entrará em um conflito amoroso importante na trama. O rapaz irá se aproximar de Adriana (Letícia Colin), formando um triângulo amoroso com Pedro (Chay Suede).

Renato Góes assume personagem cercado de expectativas

A escolha de Renato Góes para viver Heitor também chamou atenção nos bastidores. O papel havia sido inicialmente oferecido a Sergio Guizé, ator conhecido por trabalhos marcantes em novelas de Walcyr Carrasco, como "Etâ Mundo Melhor!".

No entanto, Guizé decidiu recusar o convite para descansar após o fim de outro trabalho na Globo. Com isso, Renato Góes acabou assumindo o personagem misterioso, que já desponta como uma das peças centrais da novela.

Público já começou a criar teorias

Mesmo aparecendo apenas em citações no capítulo de estreia, Heitor rapidamente virou tema de debates nas redes sociais. Muitos telespectadores começaram a especular sobre o que realmente aconteceu no desaparecimento do personagem e quais segredos ele pode revelar quando voltar.

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