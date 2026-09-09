Qua, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
O NOVINHO

"Heitor Santos nos Bairros": artista sergipano grava projeto no Recife nesta quinta-feira (10)

Nova edição do projeto acontece no Bongi, Zona Oeste da cidade, a partir das 18h

Reportar Erro
Heitor Santos grava projeto no Recife nesta quinta-feira (10)Heitor Santos grava projeto no Recife nesta quinta-feira (10) - Foto: Divulgação

O cantor sergipano Heitor Santos, conhecido como "O Novinho", grava nesta quinta-feira (10) no Bongi, Zona Oeste do Recife, nova edição do projeto "Heitor Santos nos Bairros".

Gratuito, o show acontece na Praça Maria Vitalina Gonçalves Rocha, a partir das 18h. Sheldon, Matheus Moraes, Noara Marques, Tocha e MC Tubah farão participações. 

Leia também

• Imprensa internacional repercute show de Elton John no Rock in Rio

• Miguel Gandelman: quem é o brasileiro que venceu o Emmy pela direção do show de Bad Bunny



A primeira edição foi gravada na cidade em que Heitor cresceu, em Sergipe. Recife foi a capital escolhida para a sequência do projeto, que vai embalar o público fã do arrocha com hits como "Sina de Ofélia", "Tão Distante" e "Nocaute".

A propósito, Heitor Santos faz parte do casting da Camarote Shows - escritório de Wesley Safadão.

SERVIÇO
Projeto "Heitor Santos nos Bairros"
Quando: Quinta-feira (10), a partir das 18h
Onde: Praça Maria Vitalina Gonçalves Rocha, no Bongi
Acesso gratuito
Informações: @heitorsantoscantor

Reportar Erro

Veja também

Newsletter