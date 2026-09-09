"Heitor Santos nos Bairros": artista sergipano grava projeto no Recife nesta quinta-feira (10)
Nova edição do projeto acontece no Bongi, Zona Oeste da cidade, a partir das 18h
O cantor sergipano Heitor Santos, conhecido como "O Novinho", grava nesta quinta-feira (10) no Bongi, Zona Oeste do Recife, nova edição do projeto "Heitor Santos nos Bairros".
Gratuito, o show acontece na Praça Maria Vitalina Gonçalves Rocha, a partir das 18h. Sheldon, Matheus Moraes, Noara Marques, Tocha e MC Tubah farão participações.
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A primeira edição foi gravada na cidade em que Heitor cresceu, em Sergipe. Recife foi a capital escolhida para a sequência do projeto, que vai embalar o público fã do arrocha com hits como "Sina de Ofélia", "Tão Distante" e "Nocaute".
A propósito, Heitor Santos faz parte do casting da Camarote Shows - escritório de Wesley Safadão.
SERVIÇO
Projeto "Heitor Santos nos Bairros"
Quando: Quinta-feira (10), a partir das 18h
Onde: Praça Maria Vitalina Gonçalves Rocha, no Bongi
Acesso gratuito
Informações: @heitorsantoscantor