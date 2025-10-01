A- A+

NOVELA Heleninha fez Odete Roitman chorar: relembre a cena de ''Vale Tudo'' (1988) que será reeditada Vilã foi confrontada pela filha após ela descobrir não ter sido a responsável pelo acidente que vitimou o irmão gêmeo

Odete Roitman, bem se sabe, é conhecida como uma mulher extremamente forte, mas uma das cenas mais emblemáticas da vilã em ''Vale tudo'' (o clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères) a mostra chorando, fragilizada.



O momento ocorre após Heleninha, sua filha, descobrir não ter sido a responsável pelo acidente que matou o irmão gêmeo no passado. No remake escrito por Manuela Dias, a sequência será retomada — desta vez com um novo enredo.

Na verdade, esse conflito integra um enredo que não existia na trama original. Na versão atual, Odete, vivida por Debora Bloch, continua sendo a verdadeira responsável pela tragédia. A diferença é que, agora, o filho Leonardo (Guilherme Magon) não morreu. Ao descobrir que o irmão está vivo, Heleninha (Paolla Oliveira) enfrentará a mãe.

Em 1988, a cena foi estrelada por Beatriz Segall e Renata Sorrah, mãe e filha respectivamente. Odete, após uma reunião nada agradável na TCA, diz que não está “em condições de responder nada” no momento em que Heleninha aparece fazendo questionamentos.

“Por que você nunca conseguiu gostar de mim (…)? Uma criança sente as coisas. Percebe. Você nunca teve amor por mim. Me dava milhares de brinquedos, montanhas de roupas de Paris. Festas de aniversário alucinantes, mas você nunca gostou de mim (…) Você quase não me beijava. Você nunca me colocou no colo. Não me lembro de uma história que você tenha me contado, de nenhuma canção que tenhamos cantado juntas”, lamenta Heleninha.

Odete surge em cena chorosa. Ela, no entanto, não demonstra arrependimento por ter jogado a culpa do acidente na filha:

“Tudo o que fiz foi por amor. Para defender a minha família, essa família infeliz que o destino me deu. Um marido que eu tinha que carregar por detrás para as pessoas pensarem que ele estava de pé. Uma filha bêbada, seu irmão, um eterno adolescente”, diz.



“Eu sou o pilar dessa família. Eu sou a estrutura que mantém tudo isso de pé. Pelo bem de todos os Roitmans. Eu tinha que me manter íntegra, sair incólume desse escândalo todo. Bêbados batem o carro toda hora. Eu tinha que chegar inteira até aqui para que vocês todos pudessem chegar inteiros também.”

