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FUTEBOL E MÚSICA Hélio Abulidu transforma trajetória de Sadio Mané em canção que celebra impacto social do esporte Novo single do artista pernambucano destaca o legado comunitário do craque senegalês e chega acompanhado de videoclipe inspirado em sonoridades africanas

No embalo da atenção global voltada para a Copa do Mundo de 2026, o cantor, compositor e multi-instrumentista pernambucano Hélio Abulidu apresenta um novo trabalho que coloca em evidência uma dimensão menos explorada do futebol: sua capacidade de promover mudanças sociais.

O artista lança o single "Mané de Bambali", composição inédita inspirada na trajetória do atacante senegalês Sadio Mané e já disponível nas plataformas digitais, além de ganhar versão audiovisual no YouTube.

Reconhecido internacionalmente por seu desempenho dentro de campo, Mané também se tornou símbolo de desenvolvimento para a comunidade de Bambali, localidade onde nasceu, no Senegal.

Ao longo dos anos, o jogador destinou recursos para iniciativas voltadas à educação, saúde, esporte e inclusão digital da população da região, tornando-se uma referência muito além do universo esportivo.

A admiração por esse legado foi justamente o ponto de partida para a composição de Hélio Abulidu. O músico conta que a ideia surgiu antes mesmo da confirmação da presença da seleção senegalesa no Mundial e sem qualquer planejamento relacionado ao calendário da competição.

“Quando comecei a ler sobre Sadio Mané, fui percebendo a importância dele para Bambali e para o continente africano como um todo. Sadio Mané, para mim, é alguém realmente fora de série”, afirma o cantor pernambucano.

Embora o futebol já apareça em outras obras de seu repertório, desta vez o impulso criativo veio da identificação com a história do atleta.

Ao lembrar das tradicionais homenagens musicais dedicadas a jogadores, Hélio enxergou em Mané um personagem cuja atuação fora dos gramados merecia ser celebrada.

“Me veio à memória aquela do Jorge Ben sobre Fio Maravilha: ‘Nós gostamos de você’. E pensei ‘por que não falar sobre esse jogador?’. Se é para fazer uma homenagem, que seja para alguém como Mané”, conta.

A influência senegalesa também marca a construção sonora da faixa. Elementos inspirados no mbalax — gênero musical amplamente difundido no Senegal — dialogam com o violão percussivo do artista, resultando em uma composição de clima festivo e ritmo contagiante.

“Quis ser fiel ao jogador. Seria muito fácil falar dos gols, mas escolhi focar no extracampo e fazer isso com uma música para cima, alegre. Por isso, muita gente ouve e sente aquela pegada africana imediata”, explica.

A gravação reúne voz, composição e violão de Hélio Abulidu. A produção musical e audiovisual, além da mixagem e masterização, ficaram a cargo de Thiago Brandão, da Câmbio Sonoro, que também assinou a realização do videoclipe, registrado em Candeias.

Participam ainda El.Trppy, na produção executiva e assistência; Althan Torpe, no baixo; Ari Feitosa, na assessoria; e Ian Brandão, responsável pelas legendas.

A identificação entre artista e homenageado não se restringe ao tema da música. Em Jaboatão dos Guararapes, Hélio mantém a Casa Sonhedo, iniciativa sediada em sua residência, na comunidade de Novo Horizonte, no Suvaco da Cobra.

O projeto promove atividades de formação artística e ensino de música para jovens da região.

“A ideia é ajudar o nosso povo, fazendo da minha casa um polo onde o sonho e a cultura se encontram”, ressalta o artista.

Idealizador da banda Abulidu, Hélio construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre diferentes matrizes sonoras. Em sua produção autoral, elementos de rap, afrobeat, coco, samba e rock se cruzam em composições que abordam temas ligados à negritude, ao combate ao racismo e às experiências vividas nas periferias.

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