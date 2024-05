"Hélio, o balão que não consegue voar": espetáculo que aborda o autismo estreia no Recife

A- A+

O espetáculo infantojuvenil “Hélio, o balão que não consegue voar” estreia nesta terça-feira (21), às 14h, no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro), compondo a programação do Festival Palco Giratório 2024. A peça teatral aborda o tema do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No palco, será contada a história de Hélio, um balão diagnosticado com TEA que mora em uma loja de festas e pertence à rara categoria de balões que não voam. Com leveza e sensibilidade, a obra narra os desafios do personagem no convívio social, revelando suas potencialidades para além de voar.

A montagem leva à cena as técnicas do teatro de formas animadas. No palco, dois atores e uma atriz em cena manipulam objetos e adereços para dar vida à história, levando o espectador a refletir sobre a aceitação e a inclusão de pessoas com autismo na sociedade.



Essa é a primeira montagem do texto de Cleyton Cabral, obra vencedora do Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia 2019, na categoria Teatro de Animação. O autor também integra o elenco, que conta ainda com Diógenes D. Lima, Luciana Barbosa, Fábio Caio e Iara Campos. Marcondes Lima assina a direção.

O espetáculo conta com incentivo do Funcultura. Após a apresentação no Palco Giratório, a peça cumpre temporada para público fechado no Recife, em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, entre os dias 22 e 30 de maio, passando por escolas públicas, bibliotecas do COMPAZ e pela sede da Associação de Família para o Bem-estar e Tratamento de Pessoas com Autismo (AFETO).

