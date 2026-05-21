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CINEMA Hello Kitty vai ganhar primeiro filme de Hollywood após décadas de sucesso mundial O filme será comandado pelos cineastas David Derrick Jr., conhecido pelo trabalho em "Moana 2", e John Aoshima, que esteve à frente de "Ultraman: A Ascensão"

Depois de mais de cinco décadas como um dos maiores ícones da cultura pop mundial, Hello Kitty finalmente vai ganhar seu primeiro filme para os cinemas de Hollywood. O projeto será produzido pela Warner Bros Pictures em parceria com a New Line Cinema e a Warner Bros Animation, com estreia prevista para 21 de julho de 2028.

O anúncio reacendeu o entusiasmo dos fãs da personagem criada pela empresa japonesa Sanrio, especialmente após anos de desenvolvimento nos bastidores. A produção marca a estreia definitiva da Hello Kitty em um longa-metragem de circuito global e faz parte da expansão internacional do universo da personagem, que já movimenta bilhões de dólares em produtos licenciados ao redor do mundo.

Produção terá diretores de grandes animações

O filme será comandado pelos cineastas David Derrick Jr., conhecido pelo trabalho em "Moana 2", e John Aoshima, que esteve à frente de "Ultraman: A Ascensão".

A produção ficará nas mãos de Beau Flynn, responsável por filmes como "Alerta Vermelho", ao lado de Ramsey Naito, ligada à animação "O Poderoso Chefinho".

Já o roteiro atual está sendo desenvolvido por Jeff Chan, após diferentes versões escritas por outros nomes de Hollywood ao longo dos últimos anos.

Mistério sobre formato do longa

Apesar da confirmação oficial do projeto, muitos detalhes seguem em sigilo. Até o momento, os estúdios ainda não revelaram se o filme será totalmente animado, híbrido com live-action ou utilizará outra abordagem visual.

A única informação confirmada é que a história acompanhará Hello Kitty e seus amigos em uma grande aventura voltada para públicos de todas as idades.

O projeto havia sido anunciado, originalmente, em 2019, mas passou por reformulações criativas e mudanças na equipe de desenvolvimento antes de avançar oficialmente para produção.

Fenômeno global da cultura pop

Criada em 1974 pela designer japonesa Yuko Shimizu, Hello Kitty nasceu como uma personagem estampada em pequenos produtos da Sanrio e rapidamente se transformou em um fenômeno mundial.

Segundo a história oficial da marca, a personagem é uma garota britânica chamada Kitty White, conhecida pelo laço vermelho característico e pela personalidade gentil e otimista. Ao longo das décadas, a personagem ultrapassou o universo infantil e passou a integrar coleções de luxo, cafeterias temáticas, séries animadas e colaborações com grandes marcas internacionais.

Hoje, a franquia movimenta milhares de produtos vendidos em mais de 130 países, consolidando Hello Kitty como uma das personagens mais reconhecidas do mundo.

Sanrio celebrou chegada da personagem ao cinema

Quando o projeto cinematográfico foi anunciado oficialmente, o fundador da Sanrio, Shintaro Tsuji, celebrou a chegada da personagem a Hollywood em comunicado divulgado à imprensa internacional.

"Hello Kitty sempre foi um símbolo de amizade e esperamos que este filme ajude a ampliar ainda mais esse círculo de amizade ao redor do mundo", afirmou o executivo na época.

Agora, após anos de expectativa, a personagem se prepara para dar o maior passo de sua trajetória e conquistar também as telonas.

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