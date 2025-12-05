A- A+

TEATRO "Helô em Busca do Baobá Sagrado" ganha apresentações no Recife e em Olinda A peça infantojuvenil propõe reflexões sobre ancestralidade, bullying e racismo

O espetáculo infantil “Helô em Busca do Baobá Sagrado” está em circulação por espaços da Região Metropolitana do Recife. Neste final de semana, a peça cumpre agenda de apresentações gratuitas.

Nesta sexta-feira (5), às 16h, a encenação passa pela Escola Pernambucana de Circo, localizada no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife). O Ilê Axé Oxum Ipondá, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, recebe a peça no domingo (7), também às 16h.

“Helô em Busca do Baobá Sagrado” produção geral e a realização são da DoceAgri. No comando da produtora, Agrinez Melo assina a direção do espetáculo, além da dramaturgia, composição das letras musicais e figurino. Ela também está no elenco e na atuação dos bonecos e figuras animadas, juntamente com Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro.



A peça acompanha Helô, uma menina negra que se vê sozinha e triste com a ausência de sorrisos em seu povoado. Na companhia de seu pai, ela parte em uma missão pela Floresta Negra em busca do fruto sagrado do Baobá, que tem o poder de curar seu povo da doença da tristeza, ocasionada pelo racismo e o bullying de um ser sem graça.

A atual circulação da obra é viabilizada pelo edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife. O espetáculo estreou em novembro, durante a 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional.



*Com informações da assessoria de imprensa.

