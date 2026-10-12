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TELEVISÃO Heloisa Périssé, Nívea Maria e mais atores entram para o elenco de 'Avenida Brasil 2' A lista de atores anunciados inclui ainda Cris Vianna, Drico Alves, Ernani Moraes, Jéssica Ellen, Karine Teles, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, entre outros

A Globo anunciou novos nomes do elenco de Avenida Brasil 2, sequência de uma das novelas de maior repercussão da teledramaturgia brasileira. Heloisa Périssé, Joaquim Lopes, Nívea Maria, Letícia Lima, Stella Maria Rodrigues e Evelyn Castro foram confirmados na produção, que tem estreia prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h.

A nova novela também marcará o reencontro do público com personagens centrais da história original, exibida em 2012. Adriana Esteves voltará ao papel da vilã Carminha, enquanto Murilo Benício interpretará novamente Tufão e Débora Falabella retomará a personagem Nina.

Outros integrantes do elenco original também estão confirmados, entre eles Cauã Reymond, como Jorginho; Karol Lannes, como Ágata; Eliane Giardini, como Muricy; Marcos Caruso, como Leleco; Juliano Cazarré, como Adauto; e Letícia Isnard, como Ivana.

A lista de atores anunciados anteriormente inclui ainda Cris Vianna, Drico Alves, Ernani Moraes, Jéssica Ellen, Karine Teles, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Fábio Scalon.

Sobre ‘Avenida Brasil’

Criada por João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil acompanhava a trajetória de Nina, que planejava se vingar de Carminha, mulher responsável por abandoná-la em um lixão durante a infância. A trama se tornou um fenômeno de audiência e repercussão popular, com personagens e cenas que marcaram a cultura televisiva brasileira.

A sequência está prevista para janeiro de 2027. Mais detalhes sobre a trama e os novos personagens ainda devem ser divulgados pela emissora.

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