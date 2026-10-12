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novela Heloísa Périssé sobre Avenida Brasil 2: 'Monalisa vem com tudo!' Atriz retornará ao papel nos primeiros seis capítulos da nova trama, que trará desfecho misterioso para a personagem

Heloísa Périssé ainda não leu os capítulos de Avenida Brasil 2, mas já sabe o espírito de sua personagem, a Monalisa, na continuação da novela:



- Monalisa vem com tudo! - diz a atriz, que está confirmada no elenco da continuação folhetim.

A atriz retornará ao papel nos primeiros seis capítulos da nova trama, que trará um desfecho misterioso para a personagem.

Na trama original, a história de Monalisa é a de uma paraibana que chegou ao Rio de Janeiro sem dinheiro, construiu uma rede de salões de beleza e se tornou uma empresária bem-sucedida no bairro do Divino.

Grande amor de Tufão, personagem de Murilo Benício, chegou a ficar noiva dele, mas teve os planos interrompidos pela chegada de Carminha (Adriana Esteves).

Também se envolveu com Silas (Ailton Graça), de quem se separou. É mãe de Iran (Bruno Gissoni), a quem adotou, e tem uma forte amizade/relação com Olenka (Fabiula Nascimento).

A novela Avenida Brasil parou o país em 2012 e terá sua continuação em janeiro de 2027. Depois de anunciar os primeiros 20 nomes do elenco, uma nova lista de confirmações foi divulgada:

Joaquim Lopes, Nívea Maria, Letícia Lima e Evelyn Castro são outros quatro nomes escalados para o folhetim.

A nova produção promete reunir atores conhecidos do público e novos talentos em uma história que pretende repetir o impacto de sua antecessora.

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