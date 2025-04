Hemerson Moura, o "Jesus de Jaboatão", volta a ser o Cristo da Paixão do Monte dos Guararapes

A- A+

Com a chegada da Páscoa, a memória afetiva do público pernambucano se volta para a tradicional encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e para a lembrança do ator José Pimentel, que marcou gerações com sua interpretação de Jesus.

Sua atuação icônica abriu caminhos para que outros artistas seguissem transmitindo a mensagem de amor e paz representada há mais de dois mil anos.

Entre esses atores está Hemerson Moura, que, há anos, vem se destacacando no cenário artístico de Pernambuco. Natural de Caicó (RN), ele cresceu em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, onde teve um papel fundamental em sua trajetória no teatro.

Desde os anos 1980, ainda criança, ele se encantou pelo espetáculo ao assistir às chamadas da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém na televisão. O fascínio pelo teatro o levou a integrar um grupo da igreja local na adolescência, onde começou a atuar.

Paixão de Cristo de Jaboatão

Foi na encenação da Paixão de Cristo de Jaboatão que Hemerson construiu um dos papéis mais marcantes de sua carreira. Durante 13 anos, ele interpretou Jesus Cristo, o que lhe rendeu o título de “Jesus de Jaboatão”.

Nos anos 2000, decidiu se profissionalizar e passou a frequentar cursos e oficinas de teatro no Recife, o que lhe abriu portas para atuar em diversos espetáculos e campanhas publicitárias.

Em 2017, Hemerson teve a oportunidade de substituir José Pimentel em um espetáculo realizado na Praça do Marco Zero, no Recife. Além disso, também atuou e produziu o espetáculo “Auto da Via Dolorosa”, produzido pelo grupo coletivo Ditirambos.

Após a pandemia de Covis-19, ele recebeu o convite para retornar ao papel na Paixão de Cristo de Jaboatão dos Guararapes, no palco do Monte dos Guararapes. O convite teve um significado especial para o ator, que vê a oportunidade como um reencontro com suas raízes e o público que sempre o acompanhou.

“Fiquei muito feliz com o convite de retornar à Paixão de Cristo de Jaboatão. É um reencontro com a minha cidade e com o público que esteve comigo em tantos momentos. Reviver esse papel aqui tem um significado muito especial para mim”, afirmou Hemerson.

O ator retorna ao papel que interpretou durante 13 anos, o que lhe rendeu o título de "Jesus de Jaboatão". Foto: Alexandre Guimarães/Gabriel Devil.

O ator retorna ao papel que interpretou durante 13 anos, o que lhe rendeu o título de "Jesus de Jaboatão". Foto: Alexandre Guimarães/Gabriel Devil.

O ator retorna ao papel que interpretou durante 13 anos, o que lhe rendeu o título de "Jesus de Jaboatão". Foto: Alexandre Guimarães/Gabriel Devil.

Veja também