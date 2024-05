A- A+

música Henrique Albino e Surama Ramos lançam "Doravante Dora", single que anuncia primeiro álbum do duo Canção atualiza a clássica "Dora", de Caymmi e Ary Barroso, e faz parte do repertório de "SH", disco da dupla que sairá este ano

Com trajetórias que vêm ganhando destaque no cenário musical pernambucana nos últimos anos, desde 2018, os músicos Henrique Albino e Surama Ramos vêm atuando também em duo. Nesta segunda (27), eles lançaram, nas plataformas de streaming, a música “Doravante Dora”, single que anuncia o primeiro álbum da dupla, “SH”, que será lançado este ano.

“Doravante Dora” é um maracatu de construção engenhosa, não-linear, com intenções jazzísticas, referências de Moacir Santos, e uma sobreposição de vozes que dá o tom do que virá em “SH”, resultado da maestria vocal de Surama e do experimentalismo sonoro – ou “música tronxa” – de Albino.

Com letra do jornalista Julio Moura sobre música composta por Henrique Albino e pelo baterista e flautista barroco Asiel Tavares, em 2012, “Doravante Dora” atualiza a clássica “Dora”, de Dorival Caymmi e Ary Barroso, que conta sobre o amor do cantor por uma brincante de frevo e de maracatu, no Recife. Na canção do duo pernambucano, Dora é representação da resistência da cultura popular.

"Nessa música, a voz está sendo trabalhada em inúmeras camadas, assim como em outras faixas do álbum. Eu e Henrique somos dois artistas de vivências musicais diferentes: eu sou o lado mais pop e ele é o mais experimental. Com o tempo, a gente entendeu que a grande característica do 'SH' é mostrar que essas duas bagagens podem se equilibrar num único álbum".

"Doravante Dora" tem Surama Vocal no comando das vozes. Henrique Albino participa dos corais e toca piano, baixo elétrico, violão, trompete, bombardino e os sax soprano, tenor e barítono. Foram convidados nesta faixa os músicos Gilú Amaral, tocando instrumentos de percussão de maracatu; Hugo Medeiros, na bateria; e Junior Do Jarro, nas congas.

"Essa música é uma pequena parte da nossa identidade como duo. Este disco virá com um pouquinho de tudo que nos constitui de uma forma bem visceral e sincera. Ele foi construído a partir da nossa experiência como casal musical que participa de infinitas formas de fazer música sem preconceito. Além do maracatu, nesse álbum terá forró, jazz, reggae, batidas eletrônicas, brega funk, pop rock e sonoridades do conceito da 'música tronxa'", adianta Albino.

Conheça os artistas

Henrique Albino vem sendo aclamado pela sua genialidade melódica e instrumental em trabalhos como seu álbum solo "Música Tronxa", de 2021, além da composição de arranjos e gravações para artistas como Elza Soares, Elba Ramalho, Lenine, SpokFrevo Orquestra, Lia de Itamaracá e Amaro Freitas, pianista pernambucano que também participa do “SH”.

Surama Ramos é vocalista da Orquestra Contemporânea de Olinda e ex-Voz Nagô, grupo que era liderado por Naná Vasconcelos, acumulando uma vasta experiência como cantora popular e lírica, o que a tornou uma intérprete versátil com domínio de múltiplas técnicas vocais, que se sobrepõem nas canções do “SH”, como “Doravante Dora”.



