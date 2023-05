Henrique Albino segue para primeira turnê europeia e busca apoio para custos da viagem

A- A+

Entre os dias 18 e 31 de maio a sonoridade pernambucana, peculiarmente imposta pelo multiinstrumentista Henrique Albino, vai percorrer a Europa em espaços de jazz na Espanha, a exemplo do Assejazz (Sevilha) e Clarence Jazz Club (Málaga), entre outras localidades.



A turnê que Albino fará ao lado do seu quarteto tem incentivo do Programa de Fomento das Músicas Ibero-Americanas (Ibermúsicas) - pensado com o intuito de apresentar a musicalidade local em palcos internacionais.









Mas a cobertura financeira do programa abrange as passagens áereas, ficando em aberto despesas como hospedagens e alimentação, dentre outros custos. Pensando nisso, o músico está empreendendo uma campanha para ajuda de apoiadores e entisiastas da arte para contribuir com valores que auxiliem na viagem.



Por meio do PIX '[email protected]', quaisquer valores podem ser doados.



Música Tronxa na Europa

Henrique Albino fez sua estreia em álbum em 2021, com "Música Tronxa"- escrita com "X"para ressignificar a sonoridade que desafia quem compõe, quem interpreta e quem ouve.



O disco preserva a essência da identidade nordestina, com faixas como "Apofenia", inspirada nos ritmos do macaratu rural e "Claranã", que incorpora intervenções sonoras indígenas. Com destaque também para "Salto Quântico", levando os ouvintes ao futuro do frevo.

Programação



Quinta-feira, 18 de maio: Campus Jazz Festival (Aveiro)

Sexta-feira, 19 de maio: Assejazz (Sevilha)

Sábado, 20 de maio: Clarence Jazz Club (Málaga)

Terça-feira, 23 de maio: Show em Granada

Quarta-feira, 24 de maio: Oficina na sede da Associação Ool Ya Koo (Granada)

Quinta-feira, 25 de maio: Show na Associação ClasiJazz (Almería)

Sábado, 27 de maio: Masterclass e ensaio com a Jovem Big Band do Clasijazz (Almería)

Domingo, 28 de maio: Show da Big Band ClasiJazz e encerramento com Roda de Samba, com participação de Surama Ramos

Quarta-feira, 31 de maio: Show de Surama Ramos (Málaga)



Serviço

Turnê Europeia de Henrique Albino e Quarteto



Quando: de 18 a 31 de maio

Onde: Europa



Contribuição via PIX: [email protected]

