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FAMOSOS Henrique, dupla de Juliano, teve de cancelar shows e passar por cirurgia Em razão do afastamento, foram canceladas duas apresentações da dupla, que aconteceriam em Rondônia, em Porto Velho e em Ji-Paraná, nos dias 3 e 4 de julho

O cantor Henrique, da dupla com Juliano, precisou cancelar dois shows após passar por uma cirurgia no último domingo, 28. Em nota enviada ao Estadão, a assessoria informou que o sertanejo está em casa e permanecerá em repouso por orientação médica até o dia 8 de julho, quando será reavaliado.

Segundo o comunicado, o cantor procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, depois de sentir "dores intensas na região inguinal direita". Após avaliação clínica, a equipe médica constatou a necessidade de uma herniorrafia inguinal bilateral, cirurgia para correção de hérnias na região da virilha.

A nota também esclarece que o sertanejo já enfrentava um forte desconforto antes da internação. "No sábado, 27, Henrique se apresentou ao lado do irmão Juliano em Petrolina, Pernambuco, já com um intenso desconforto. Por este motivo, decidiu se encaminhar ao hospital em Goiânia", diz o comunicado.

Em razão do afastamento, foram canceladas duas apresentações da dupla, que aconteceriam em Rondônia, em Porto Velho e em Ji-Paraná, nos dias 3 e 4 de julho. Segundo a equipe, "Henrique & Juliano são extremamente comprometidos com o público e lamentam profundamente a ausência".

A assessoria também informou que "os valores recebidos serão integralmente ressarcidos ao contratante". Já quem adquiriu ingressos deverá procurar a produção local para obter orientações sobre a devolução.

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