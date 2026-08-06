Pernambuco Meu País, Henrique e Juliano e Lenine são os destaques do fim de semana no estado
Programação conta ainda com shows de Jorge Versillo, peça com Nany People, Festa de Agosto, exposições e estreias nos cinemas
Com eventos distribuídos por diferentes espaços culturais, o fim de semana chega movimentando a cena artística em Pernambuco. Entre os destaques estão o Projeto Seis e Meia que retorna ao Teatro do Parque, nesta sexta-feira (7), com show de Michael Sullivan, às 17h30. A agenda segue pelo sábado (8) com shows de Henrique & Juliano, às 17h, na área externa do Centro de Convenções e Lenine às 21h no Teatro Guararapes.
No domingo (9), o Festival de Boteco do Plaza traz uma programação especial para o dia dos pais com atividades variadas das 15h até às 22h. Para os amantes dos esportes, a Corrida dos Parques 2026, também neste domingo (9), terá largada às 06h, no Parque Santana.
De 7 a 9 de agosto, o Festival Pernambuco Meu País segue para Arcoverde com shows de Solange Almeida, Mano Walter, Maria Rita, Ana Carolina, Grupo Revelação, Jorge Aragão e muito mais.
A programação conta ainda com a Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, e o 23º Festival Recifense de Literatura “A Letra e A Voz”, que encerra neste sábado (8), além de festas, peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas. Confira a agenda completa:
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SHOWS E EVENTOS
Projeto Seis e Meia com Michael Sullivan
Quando: sexta (7), às 18h30
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
Baile dos Pais com Petrúcio Amorim
Quando: sexta (7), às 17h
Onde: Círculo Militar do Recife – Av. Gov Agamenon Magalhães 2807, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Bilheteria Digital
Informações: @circulomilitaroficialdorecife
Agosto pelo Capibaribe
Quando: sexta (7), às 20h
Onde: Rua Tapacurá, 101, Monteiro, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria
Atrações: Abelardo, Jambre, Niko e discotecagens de El.trppy e Kusko Selecta
Informações: @capibar_recapibaribe
Dia dos Pais no Patteo Olinda com Banda Bob Nelson
Quando: sexta (7), às 19h
Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Sextou do 100%” com Thayk e Viviane Souza
Quando: sexta (7), às 18h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
Festa Nox Club
Com o duo Departamento como atração principal, DJs Lelu e Meriva
Quando: sexta (7), às 20h
Onde: Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos a partir de R$ 110, via Evenyx
Informações: @noxexperience
Forró do Nogal & As Benditas Frutas
Quando: sexta (7), às 20h
Onde: Bar A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Metrópole Deluxe – Especial Ariana Grande e Eliza Mell
Quando: sexta (7), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Henrique e Juliano - "Manifesto Musical"
Quando: sábado (8), às 17h
Onde: Área externa do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 130 via Guichê Web
Informações: @manifestomusicaloficial
Samba do Sereno
Quando: sábado (8), às 20h
Onde: Terra Polo Cultural – Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Olinda Lilás
Quando: sábado (8), a partir das 9h
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo – Olinda/PE
Acesso gratuito
Informações: @somoslilasbrasil
Festival Replay
Quando: sábado (8), às 20h30
Onde: Laguna Recepções – Rua de Apipucos, 1031, Apipucos, Recife
Ingressos a partir R$ 80 via Evenyx
Informações: (81) 99269-9695
Lenine na turnê "EITA"
Quando: sábado (8),às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90 via Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 4042-8400
Terça do Vinil – Joia Rara
Quando: sábado (8), às 21h
Onde: Marquês Art Bar – Avenida Marquês de Olinda, 130, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @marquesartgallery
Jorge Vercillo, turnê “JV30 II – Mais um Final Feliz”
Quando: sábado (8), às 18h30
Onde: Espaço Difusora – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru
Ingressos a partir de R$ 80 via Meaple
Informações: @eventos_difusora
“Abba The History” – Tributo
Quando: sábado (8), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Uhuu, no App e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
23º Festival Recifense de Literatura “A Letra e A Voz”
Quando: até 8 de agosto
Onde: Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro, Recife
Escolinha de Arte do Recife – Rua do Cupim, 124, Graças, Recife
Academia Pernambucana de Letras – Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife
Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife
3ª edição do Festival Pernambuco Meu País – Arcoverde
Quando: de 7 a 9 de agosto
Programação:
07/08 (sexta-feira)
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Novinho da Paraíba
22h | Fernandinha
23h30 | Mano Walter
01h10 | Solange Almeida
DJ Cigana Cósmica (Thays Venâncio) nos intervalos
08/08 (sábado)
19h30 | Bloco Carnavalesco Sombatuki
20h40 | Larissa Lisboa
22h10 | Lucas Mamede
23h40 | Maria Rita
01h20 | Ana Carolina
DJ Vibra nos intervalos
09/08 (domingo)
18h30 | Samba de Coco Trupé de Arcoverde
19h40 | Clara Sobral
21h10 | Grupo Revelação
22h40 | Jorge Aragão
00h20 | Psirico
DJ Dagga nos intervalos
Onde: Pátio de Eventos - Rua Padre Roma, 265, Santa Luzia, Arcoverde
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
Festa de Agosto
Quando: de 2 a 10 de agosto
Programação do fim de semana:
Quinta (06/08)
Hungria
Neiff
Mc Akilo
Mc Jefinho
Lucas Frenético
Sexta (07/08)
Raça Negra
Iguinho e Lulinha
Raí Saia Rodada
Ewerton Guerra
Vilões do Forró
Sábado (08/08)
Xand Avião
Raphaela Santos
Mastruz com Leite
Voadores do Forró
Luciano Santos
Gheo Rodrigues
Domingo (09/08)
Matheus e Kauan
Sorriso Maroto
Priscila Senna
Pra Gerar
Day Araújo
Rubão
Acesso gratuito
Onde: Pátio de Eventos – Rua Osasco, 17, Chã da Tábua, São Lourenço da Mata
Informações: @festadeagostooficial
Festival de Boteco do Plaza – Especial Dia dos Pais
Quando: sábado (8) e domingo (9), das 15h às 22h
Onde: Plaza Shopping – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Informações: @plazacasaforte
Corrida dos Parques 2026
Quando: domingo (9), largada prevista para às 06h
Onde: largada e chegada: Parque Santana – Rua Jorge Gomes de Sá, s/n, Santana, Recife
Distâncias: 6 km e 10 km (Individual e Duplas)
Inscrições pelo aplicativo TFSports
Informações: @corridadosparquesrecife
TEATRO
“É Noix Família” com Leandro Hassum
Quando: quinta (6), às 19h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Uhuu, no App e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“Segunda Chance” com Nany People
Quando: quinta (6), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
"Meretrizes”
Quando: quinta (6) e sexta (7), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
“Farsa da Boa Preguiça” por Célula de Teatro
Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife
Dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de agosto; sexta e sábados às 19h30; domingos às 19h
Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Dias 28 e 29 de agosto, às 19h30
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @celuladeteatro
“Na Varanda”, com Gustavo Pardal e Ellen Pardal
Quando: sábado (8), às 19h30
Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos a partir de R$ 55 via Vendyno
Informações: @standupnavaranda
“Domingo no Parque” – O Musical
Quando: sábado (8), às 16h e às 20h; domingo (9), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 90 no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
Espetáculo de Mágica com Rodrigo Lima
Quando: todos os domingos de agosto, às 17h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
EXPOSIÇÃO
“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo
Quando: abertura neste sábado (8), das 14h às 18h
Visitação: quarta a sábado até 24 de outubro, das 10h às 16h
Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @institutoploeg
“Vereda Interior” de Gustavo Pimentel
Quando: até 16 de agosto
Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos das 14h às 18h
Onde: Torre malakoff – Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @torremalakoff
“Forquilha”, de Fernando Duarte e Fernando Augusto
Quando: até 23 de agosto
Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h
Onde: MEPE (Museu do Estado de Pernambuco) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @m_e_pe
“Cozinha Sertaneja – Comer para resistir”
Quando: até 23 de agosto
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Informações: (81) 3181-3460
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