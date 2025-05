Nattan e a dupla Henrique e Juliano se apresentam pela 1ª vez, juntos, em Pernambuco

A- A+

A dupla Henrique e Juliano e o cantor Nattan se apresentarão juntos pela primeira vez em Pernambuco. O show inédito está marcado para o dia 9 de agosto, na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, e terá vendas de ingressos iniciadas já no próximo 29 de maio, a partir das 14h.



A plataforma de vendas e detalhes do mapa do evento ainda não foram divulgados.



Sertanejos

Henrique e Juliano, dupla das mais famosas no gênero sertanejo atual, desembarca em Pernambuco com o projeto “Manifesto Musical”, que mistura clássicos da carreira com músicas novas.



Entre as confirmações do repertório estão “Última Saudade”, com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, além de “Cuida Bem Dela”, “Briga Feia”, “Seu Perfil” e “Seja Ex”.



Nattanzinho

Jà Nattan, conhecido pelo forró moderno e apresentações cheias de interação com o público, promete que os hits “Tem Cabaré Essa Noite”, “Comunicação Falhou”, “Morena” e “Love Gostosinho” não vão faltar.



O cantor contabiliza quase nove milhões de ouvintes mensais no Spotify.

