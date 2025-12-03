Spotify Wrapped: Henrique & Juliano foram artistas mais ouvidos no Brasil; acesse sua retrospectiva

A- A+

Com mais de 3.5 bilhões de streams no país somente este ano, Henrique & Juliano foram os artistas mais reproduzidos de 2025 no Spotify Brasil, informa a assessoria de imprensa do aplicativo nesta quarta-feira, o dia da divulgação mundial, para os seus usuários, do Spotify Wrapped — a retrospectiva personalizada, em que cada um vê o que escutou mais ao longo do ano (desta vez, com algumas novidades na forma de apresentar os resultados).

A dupla se mantém no topo quando se trata do álbum mais escutado no Brasil em 2025: “Manifesto musical 2 - Ao vivo”. Henrique & Juliano ainda emplacaram o terceiro (“O Céu explica tudo”) e o quinto (“To be”) discos mais ouvidos no país em 2025, marcando a dominância do sertanejo na maior plataforma de streaming em atuação no país (e, também, a maior do mundo). Do estilo, veio ainda a música mais tocada do ano no Spotify Brasil: “Tubarões - Ao vivo”, de Diego & Victor Hugo.

A novidade na retrospectiva 2025 da plataforma pode ser encontrada nos segundos lugares, com o Grupo Menos é Mais, revelação do pagode, do Distrito Federal. Eles foram o segundo artista mais ouvido do Brasil em 2025, têm a segunda e terceira músicas mais tocadas (respectivamente, “P do Pecado - Ao vivo” e “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo”), além do segundo álbum mais requisitado pelos usuários da plataforma (“Churrasquinho 3”).

— O pagode está vivendo um momento muito especial, e o Menos é Mais colocou o gênero novamente no topo — observou, em entrevista coletiva na manhã de terça-feira, a diretora de música do Spotify Brasil, Carolina Alzuguir. — O sertanejo e o funk seguem dominando. O trap também está lá, com o Filipe Ret, por exemplo (na lista de artistas mais ouvidos). Mas a gente também viu uma ascensão clara do pagode e do arrocha, que entraram aí também no top 10 (dos artistas), com o Nathanzinho Lima representando o arrocha.

No mundo, Bad Bunny

O Spotify Brasil aproveitou para divulgar dados das paradas globais do aplicativo em 2025. O artista mais ouvido no mundo por lá foi o porto-riquenho Bad Bunny, com mais de 19,8 bilhões de streams globais (ele já tinha conquistado esse título em 2020, 2021 e 2022), e o seu álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” foi o Top 1 do ano. “Die with a smile”, de Lady Gaga & Bruno Mars, foi a música mais tocada de 2025 pelos usuários no planeta.

No meio de paradas tão focadas nos artistas nacionais, como são as brasileiras, Gaga ainda conseguiu a façanha de ser a única artista estrangeira a emplacar um álbum entre os mais ouvidos, “Mayhem” (em oitavo lugar no Top Brasil). Um reflexo, sem dúvida, de seu show, em maio, para 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana — fato que será celebrado em uma ação do Spotify ao longo dos próximos dias, nas areias de Copa, com a escultura gigante de uma garra, em homenagem à cantora e a seus muitos fãs no país.

E a partir desta quarta, os usuários do Spotify já podem ter acesso ao seu Wrapped, a experiência personalizada, vendo da maneira que preferirem quais foram as músicas e os artistas que mais ouviram na plataforma durante o ano. Entre as novidades, estão a volta do Top Gêneros (quais os estilos que moldaram a sua trilha sonora no ano), o Quiz da Top Música (para tentar adivinhar qual foi a sua música mais tocada em 2025 antes de ver o resultado) e a Idade Musical (que compara seus gostos com os de pessoas da sua faixa etária, analisando o ano de lançamento das músicas que você mais ouve).

Além disso, a Retrospectiva 2025 elenca para os usuários os seus Top Álbuns e a sua posição no ranking de fãs dos seus artistas favoritos (com base nos minutos totais de reprodução), e inaugura a Festinha da Retrospectiva: recurso interativo que transforma os dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos.

E para celebrar o lançamento da Retrospectiva do ano, o Spotify Brasil estreia sua maior e mais longa live já produzida em uma transmissão multicanal que toma conta de TikTok, Instagram e YouTube ao longo da quarta-feira, a partir das 13h. Com um line-up poderoso de talentos variados entre criadores e músicos que marcaram o ano, a programação ao vivo trará quadros especiais, jogos, reacts, performances e encontros inéditos entre nomes como Camila Fremder, Gregorio Duvivier, João Vicente, Paulinho O Loko e Lela Brandão, além de J. Eskine.

Em uma experiência totalmente interativa, o público acompanha em tempo real conversas sobre suas próprias Retrospectivas, desafios musicais, versões exclusivas de podcasts, reacts das redes sociais e até uma versão ao vivo da “Resenha do Arrocha”, culminando em uma celebração coletiva do que definiu o ano em música, cultura e criatividade no Spotify.

Os mais do Spotify Brasil 2025

Top artistas

Henrique & Juliano Grupo Menos É Mais MC Ryan SP Jorge & Mateus Mc IG Zé Neto & Cristiano Matheus & Kauan MC Tuto Natanzinho Lima Filipe Ret

Top músicas

Diego & Victor Hugo – “Tubarões - Ao vivo” Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – “P do Pecado - Ao vivo” Grupo Menos É Mais – “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo” Danilo e Davi – “Apaga apaga apaga - Ao vivo” Henrique & Juliano – “Última saudade - Ao vivo” Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S – “Fui mlk” DJ Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN – “Famosinha” Léo Foguete – “Cópia proibida” Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ LC da Roça, Mc Rodrigo do CN – “Oh garota eu quero você só pra mim” Matheus & Kauan, Ana Castela – “Ilusão de ótica - Ao vivo”

Top álbuns

Henrique & Juliano – “Manifesto musical 2” Grupo Menos É Mais – “Churrasquinho 3” Henrique & Juliano – “O Céu explica tudo” Léo Foguete – “Obrigado Deus” Henrique & Juliano – “To be” Matuê – “333” Racionais MC's – “Nada como um dia após o outro dia, Vol. 1 & 2” Lady Gaga – “Mayhem” Lauana Prado – “Transcende” Mc Negão Original – “A nata de tudo - A ovelha negra”

Top podcasts

Café Com Deus Pai - Podcast oficial Inteligência Ltda. Jota Jota Podcast Podpah Não Inviabilize Psicologia na Prática Café da Manhã - ALL LANGUAGES Flow Podcast Mano a Mano O Assunto

Spotify Wrapped: acesse o seu



Pelo celular

Abra o app do Spotify no seu celuar. O destaque do Wrapped aparece logo na tela inicial, assim que o recurso for ativado;

Em seguida, toque no card para ver seus artistas mais ouvidos, minutos escutados, músicas favoritas e álbuns favoritos do ano.



Pelo navegador

O Wrapped também fica disponível no site oficial do Spotify, onde é possível visualizar todo o resumo e navegar pelas categorias, mesmo sem o aplicativo em mãos.

