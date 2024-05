A- A+

FAMOSOS Henrique e Juliano levam cachorros do cantor Nattan para outro estado sem ele saber: "Devolve" Dupla sertaneja estava na casa do artista cearense e, enquanto ele dormia, colocaram os animais em um jatinho

O cantor Nattan teve os seus dois cachorros levados de casa pela dupla Henrique e Juliano. Neste domingo (19), os sertanejos transportaram os animais do Ceará até o estado do Tocantins, onde eles moram, sem o tutor saber.

No sábado (18), a dupla esteve em Fortaleza, no Ceará, para se apresentar no evento "Limite Zero" e, no dia seguinte, aproveitou um dia de churrasco, música e bebidas na casa de Nattan. Ao acordar da festa, na madrugada desta segunda-feira (20), o cantor cearense se deu conta do sumiço de seus pets.

"Os meninos ficaram bebendo aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora. Acredita? Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram os meus cachorros? Que caras doidos. Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve", afirmou Nattan em sua página no Instagram.

Em seguida, o próprio Nattan compartilhou vídeos em que Henrique e Juliano aparecem com os cachorros em um hangar e dentro do jatinho. "Vou levar os dois. O Nattan dormiu, não cuidou de nós. Ficamos 7 horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai ter que ir buscar os cachorros depois", disse Henrique no registro.

O artista cearense também compartilhou o "print" de mensagens enviada a Juliano pelo WhatsApp, com ligações não atendidas pelo sertanejo. "Não faça isso não, se você gosta de mim e da nossa amizade", implora Nattan na conversa.

Em tom de brincadeira, Nattan pediu ajuda aos seguidores para se vingar da dupla. "Vai ter volta, ok? Muita loucura. Quero ideias do que posso fazer para dar o troco. E ai?", escreveu o cantor e, em seguida, publicou uma foto de um boi da raça nelore, com a legenda: "Meu sonho".

"Já avisei, um gado cabe em um jato. Próxima semana eu vou pegar meus cachorros e alguma coisa daquela fazenda eu trago comigo", apontou Nattan.

